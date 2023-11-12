Tosun Ankette Dibe Vurdu

Velhasıl Gazetesi olarak 600 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiğimiz ankete Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’un başarısızlığı damga vurdu. Ankete katılanların yüzde 62’si belediye başkanını başarılı buluyor musunuz sorusuna ‘Hayır’ yanıtını verdi.

Bandırma, 31 Mart’ta yapılacak seçimler için gün sayıyor. Seçimlere 144 gün kala Velhasıl Gazetesi olarak düzenlediğimiz ve analizi Vizyon Araştırma Şirketi tarafından yapılan yerel seçim seçmen eğilimleri araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Anket, 14 anketörle 19 merkez ve 10 kırsal mahallede 600 kişiyle yüz yüze gerçekleştirildi. 2019 yılında başkanlık koltuğuna oturan Tolga Tosun ankette adeta dibe vurdu. Ankete katılanların yüzde 62’si belediye başkanını başarılı buluyor musunuz sorusuna ‘Hayır’ yanıtını verdi.

BAŞKAN TOSUN ANKETTE DİBE VURDU

2014-2019 Dursun Mirza ve Tolga Tosun’un karşılaştırıldığı, “Hangisi daha başarılı “ sorusuna katılımcıların yüzde 59’u Dursun Mirza, yüzde 25’i Tolga Tosun derken, yüzde 16’sı ‘Kararsızım’ dedi. Başkan Tosun, ‘CHP’nin Bandırma adayı kim olmalıdır’ sorusunda ise bir önceki dönem Belediye Başkanı Dursun Mirza ve sorun yaşadığı başkan yardımcısı Metin Ok’un ardından ankette üçüncü sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 32,5’u Mirza, yüzde 19,5’u Ok, yüzde 19’u Tosun, yüzde 8’i Selim Panç ve yüzde 21’i hiçbiri yanıtını verdi.

MEHMET DOĞAN FARKINI ORTAYA KOYDU

Ankette “Cumhur İttifakı’nın adayı kim olmalıdır” sorusuna ise AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan damga vururken, ankette adı geçmemesine rağmen Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez sürprizi yaşandı. Katılımcıların yüzde 51’i Doğan yanıtını verirken, yüzde 21’i Abdullah Çolak, yüzde 17’si Cemal Öztaylan, yüzde 10’u ise Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez olmalı yanıtını verdi.

Katılımcıların “Adaya mı partiye mi oy verirsiniz” sorusuna verdikleri yanıt ise dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 57’si adaya, yüzde 38’i partiye, yüzde 5’i ise kararsızım yanıtını verdi.

YÜCEL YILMAZ’A GEÇİT YOK

Katılımcıların, “Büyükşehir Belediyesini başarılı buluyor musunuz” ve “Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yeniden aday olsa oy verir misiniz” sorusuna verdiği yanıtlar Yücel Yılmaz cephesini mutlu etmeyecek. Yüzde 47 başarısız buluyorum yanıtının çıktığı ankette yeniden aday olması durumunda oy vermem diyenlerin oranının ise yüzde 53 çıkması dikkat çekti.

BÜYÜKŞEHİR’DE AHMET AKIN FARKI

“Millet İttifakının Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı” kim olmalı sorusuna katılımcıların yüzde 64’ü Ahmet Akın’ı işaret etti. 2019 yerel seçimlerinde adaylığı geri çekilen Akın’ın, kurultayda kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun A takımında olmasına rağmen aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aynı ankette yeniden siyaset arenasına dönen İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ise yüzde 36 oy aldı.