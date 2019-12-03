Turan Hançerli, engelli şampiyonlarla yüzdü

Hançerli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşamış engelli yüzücüleriyle birlikte İstanbul Üniversitesi Avcılar Spor Kompleksi’nde bulunan yüzme havuzunda yüzdü. Beytullah Eroğlu, Koral Berkin Kutlu, Nil Şahin, Nevval Beren Mutlu, Mustafa Şar, Yusuf Oğur gibi şampiyon isimlerle birlikte yüzen Turan Hançerli’nin performansı beğeni topladı.

“Hedefimiz Manş Denizi”

Espirili bir dille, “Birinciliği kaptırmadım, tabii sondan birinci oldum” diyen Hançerli, şampiyon sporcularla yarışıp yarışı tamamlamanın bile kendisi için güzel bir duygu olduğunu ifade etti. Hançerli, “İstanbul Boğazı’nı geçme hedefimiz vardı, şampiyon arkadaşlarımızla birlikte şimdi hedefimiz Manş Denizi” dedi.

Hançerli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili, “3 Aralık farkındalık günü. Engellilerin eşit hak ve eşit yaşam hakkını hatırlattığımız ve gerçek engelin engelli bireylerde olmadığını, bu bireylerin önüne çıkan engellerde olduğunu gösteren çok güzel bir yarış oldu. Arkadaşlarımızın her biri Dünya, Avrupa, Türkiye şampiyonu ve inanılmaz da hızlı yüzüyorlar” dedi.

“Engeller ‘engel’ değil”

Olanaklar sağlandığında, fırsat verildiğinde aşılamayacak engel olmadığını belirten Hançerli, “Ben belediye başkanı oldum. Türkiye’de ilk engelli belediye başkanıyım. Tabii ilkleri yapan yüzlerce, binlerce insan var. Dün bir engelli mühendis arkadaşımızla buluştuk. Adana’dan dünyanın bütün şehirlerine hizmet sunan bir engelli arkadaşımız. Engeller engel değil, yeter ki hak ve olanaklarda eşit davranılsın, önlerine engel çıkarılmasın” şeklinde konuştu.

“Sadece 3 Aralık’ta değil, 365 gün birlikteyiz”

Başkan Hançerli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm engelli dostlarımla birlikte eşit, adil bir Avcılar, adil bir İstanbul ve dünya arzumuzu, hayalimizi büyütüyoruz. Asla umutsuzluğa, yılgınlığa ve dertleri aşamayacaklarına ilişkin kaygıya kapılmasınlar. Bizler yaptık, sizler de yapabilirsiniz. Evet, zor ama biraz daha fazla çalışınca, biraz daha fazla gayret edince oluyor. Biz de sizlerin yanındayız. Sadece 3 Aralık’ta değil, 365 gün birlikteyiz.”