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Uğur Mumcu Kadıköy'de anılacak

Uğur Mumcu Kadıköy'de anılacak
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Uğur Mumcu, ölümünün 30’uncu yılında Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği “Gazeteci Uğur Mumcu ve Tüm Demokrasi Şehitlerini Anma Gecesi” programıyla anılıyor.

24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci, yazar Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği bir programla anılacak. Uğur Mumcu ve tüm basın şehitlerine atfedilen “Gazeteci Uğur Mumcu ve Tüm Demokrasi Şehitlerini Anma” programı, 24 Ocak Salı akşamı saat 20.00'de Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Program Uğur Mumcu anısına hazırlanan kısa bir film gösterimiyle başlayacak. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın açılış konuşmasını yapacağı anma gecesinde gazeteci, yazar İsmail Saymaz konuşmacı olacak. Konuşmanın ardından müzisyen Erdal Güney dinletisi ile program son bulacak.

Etiketler Kadıköy Kadıköy Belediyesi Şerdil Dara Odabaşı
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