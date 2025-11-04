Ula’ya Yeni Huzurevi Geliyor Muğla Büyükşehir ile Ula Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Ula Belediyesi arasında, Ula’nın Demirtaş Mahallesi’nde yer alan binanın huzurevi olarak hizmet vermesi amacıyla “Taşınmaz/Bina (Huzurevi) Tahsis ve İşletme Protokolü” imzalandı.

Protokol töreninde konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, huzurevi projelerinin yaş almış bireyler için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Huzurevi projelerimizle yaş almış vatandaşlarımıza güvenli, sağlıklı ve onurlu bir yaşam sunuyoruz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen taşınmaz, sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak, yaş almış bireylerin güvenli ve nitelikli bir ortamda yaşam sürmesini sağlamak amacıyla huzurevi olarak değerlendirilecek.

Protokol kapsamında, binanın bakım, onarım ve işletmesi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek.

Yeni huzurevinin, Muğla genelinde yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmet ağını güçlendirmesi ve Ula ilçesindeki yaşam kalitesini artırması hedefleniyor.

Ula’ya Yakışan Modern Bir Huzurevi Hayata Geçecek”

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, ilçeye kazandırılacak yeni huzurevi hakkında bilgi verdi.

Başkan Caner, “Protokol kapsamında yapılacak bakım ve onarım çalışmalarıyla binamızdaki küçük sorunlar giderilecek. En kısa sürede 40 yaşlı vatandaşımızın konaklayabileceği, 20 odalı, her odasında iki kişilik konforlu yaşam alanlarının yer aldığı bir tesis kazandıracağız.” dedi.

Yeni huzurevinin mutfak, çamaşırhane ve ortak yaşam alanlarıyla tüm sosyal donatılara sahip olacağını vurgulayan Caner, “Hijyenik, güvenli ve insana yakışır bir ortam oluşturacağız. Bu anlamda ilçemize verdiği desteklerden dolayı Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Yaşlılarımıza Güvenli, Sağlıklı ve Onurlu Bir Yaşam Sunuyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, huzurevi protokolü kapsamında yaptığı konuşmada, Muğla genelinde yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmet ağını genişletmeye devam ettiklerini belirtti.

Başkan Aras, bugüne kadar kamu kurumları ve özel kuruluşlarla güçlü iş birlikleri yürüttüklerini vurgulayarak, “Bugün Ula Belediyemizle imzaladığımız protokolle, Muğlamıza üçüncü huzurevimizi kazandırıyoruz. İlk olarak İZAN A.Ş. iş birliğiyle Hasan Özcan Huzurevini bağış yoluyla hayata geçirdik. Yapımı tamamlanan tesisimizde 100 kişiye hizmet vermeyi planlıyoruz.” dedi.

Başkan Aras: “Muğla genelinde huzurevi kapasitesi 200 kişiye ulaşıyor.”

Başkan Aras, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki arsada yer alan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işletilen Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevinin, ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yıkıldığını hatırlatarak, “O bölgede kendi arsalarımız üzerine 5 yıldızlı otel konforunda yeni bir huzurevi inşa ediyoruz. Hasan Özcan ve Abide Nuri Öncüer huzurevleriyle birlikte yaklaşık 200 vatandaşımıza hizmet vereceğiz. Bugün imzaladığımız protokolle de Ula’daki büyüklerimiz için güvenli, sağlıklı ve insana yakışır bir yaşam alanını hayata geçiriyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’de yaşlı nüfusun son 5 yılda yüzde 20’nin üzerinde arttığını belirten Başkan Aras, bu tablonun sosyal politikaların önemini artırdığına dikkat çekti:

“Ülkemizde 65 yaş üzeri vatandaş sayısı 9 milyonu geçti. Önümüzdeki yıllarda bu rakamın 17-18 milyona ulaşması öngörülüyor. Bu durum bizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Yaşlılara yönelik hizmetleri bugünden planlamazsak, gelecek kuşaklar çok daha ciddi sosyal güvenlik sorunlarıyla karşılaşabilir.”

Başkan Aras: “Muğla genelinde yaşlı bireyler için yerinde, erişilebilir ve kapsayıcı hizmetler sunuluyor”

Başkan Aras, Büyükşehir Belediyesi’nin yaş almış bireylere yönelik hizmetlerinin yalnızca huzurevleriyle sınırlı olmadığını da vurguladı:

“Muğla genelinde 100 Yaş Evleri ile büyüklerimizin sosyalleşmesini destekliyoruz. Dalaman ve Kavaklıdere’de çok yakında bu merkezleri açacağız. Ayrıca evde bakım hizmetiyle doktor, hemşire, fizyoterapist ve reçete desteğini doğrudan vatandaşlarımızın evlerine ulaştırıyoruz. ‘Kırsaldaki Çınarlar’ projemizle de alışveriş, traş ve hastaneye ulaşım gibi ihtiyaçları yerinde karşılıyoruz. Bunun yanında 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımdan kesintisiz yararlanması için şoför esnafına gelir desteği sağlıyor, 60-65 yaş arası için de yüzde 26 indirim uyguluyoruz.”

Bodrum’da da yeni bir huzurevi projesi için girişimlerin sürdüğünü belirten Başkan Aras, “Bodrum Belediyemizle yürüttüğümüz görüşmeler olumlu ilerliyor. Bu iş birliğiyle kent genelinde yaşlı bakım kapasitemizi daha da artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.