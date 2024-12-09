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Üsküdar Belediyesi temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor

Üsküdar Belediyesi temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor
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Üsküdar Belediyesi, çevrenin korunmasını ve kirliliğin önlenmesini amaçlayan kapsamlı temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Üsküdar’da sağlıklı bir yaşam alanı oluşturma hedefiyle yürütülen çalışmalarda 119 araçlık filo ve 667 personel ile temizlik için yoğun bir mesai harcanıyor.

Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, 119 araç ve 667 personel ile temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belediye personelleri ve iş makineleriyle gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, ilçenin çeşitli bölgelerinde büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Cadde ve sokaklarda yapılan temizlik çalışmaları kapsamında belediye ekipleri çöp konteynerlerini boyayarak bakımlı bir görünüme kavuşturdu. Kaldırımlar özenle süpürülürken yollar su tankeri kullanılarak detaylı bir şekilde temizlendi. Görevliler, kaldırım kenarlarında büyüyen yabani otları temizledi ve caddeler ağaçlardan dökülen yapraklardan arındırıldı. Yeraltı çöp kutuları da temizlenip dezenfekte edilerek hijyenik bir hale getirildi.

Üsküdar Belediyesi, çevrenin korunmasını ve kirliliğin önlenmesini amaçlayan kapsamlı temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Üsküdar’da sağlıklı bir yaşam alanı oluşturma hedefiyle yürütülen çalışmalarda 119 araçlık filo ve 667 personel ile temizlik için yoğun bir mesai harcanıyor.

Ekipler günde 5 vardiya olarak çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürüyor. Ayrıca, 33 mahallede günde 6 araçla da ilaçlama çalışması da gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamlı çalışmalarla Üsküdar Belediyesi, ilçe sakinlerine temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Üsküdar Belediyesi, çevrenin korunmasını ve kirliliğin önlenmesini amaçlayan kapsamlı temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Üsküdar’da sağlıklı bir yaşam alanı oluşturma hedefiyle yürütülen çalışmalarda 119 araçlık filo ve 667 personel ile temizlik için yoğun bir mesai harcanıyor.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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