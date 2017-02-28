1 günde 52 MİT muhbirine infaz

FETÖ elemanlarının MİT'e çalışan PKK muhbirlerinin isimlerini terör örgütüne verdiği ve bu isimlerden 52'sinin bir gün içinde infaz edildiği belirlendi.

HAKAN FİDAN'IN İFADEYE ÇAĞRILDIĞI GÜN...



Türkiye gazetesinden Nuri Elibol'un üst düzey güvenlik yetkililerinden edindiği bilgiye göre, PKK içinde görevlendirilen bu kritik personelin isimleri FETÖ tarafından PKK'ya sızdırıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan FETÖ'cü savcılar tarafından ifadeye çağrıldığı gün olan 7 Şubat 2012'de ilginç bir gelişme daha yaşandı. FETÖ'cülerin PKK'ya sızdırdığı bu listede yer alan isimlerden 52 MİT mensubu terör örgütü tarafından infaz edildi.

