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BAHÇELİ BAŞKANLIK SİSTEMİNİ NEDEN İSTİYOR?

Bahçeli Başkanlık sistemini neden istiyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başkanlık sistemi için verdiği desteğin arkasında "AK Parti ile ortak liste olduğu" iddiası öne sürüldü.

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Anayasa değişikliği ile ilgili çarpıcı iddia ortaya atıldı. AK Parti’nin, MHP’nin desteğiyle Meclis’e getirdiği sistem ile ilgili Anayasa değişiklik teklifi bugün TBMM'de. Başbakan Yıldırım'ın 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' diye adlandırdığı çalışmaya MHP lideri Bahçeli neden sıcak bakıyor?

AK Parti MHP'nin desteği ile Anayasa teklifini bugün  TBMM'ye getiriyor. 18 maddenin kabul edildiği Anayasa teklifinde en çok merak edilenlerden biri de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin neden AK Parti'nin çalışmasını desteklediği. Milliyet yazarı Mehmet Tezkan'a göre;  AK Parti ve MHP koalisyon kurdu ve bu sadece siyasi alanda değil.  Tezkan'a göre; AK Parti ve MHP ortak listeyle sandığa gidecek. .İşte Tezkan'ın bugünkü yazısındaki ilgil bölüm;

Nedeni şu..

AKP ile MHP büyük koalisyon kurdu.. Sadece siyasi alanda değil, her alanda.. Devletin her kademesinde..

Şöyle izah edeyim..

Fethullahçıların boşluğunu ülkücüler dolduracak..

Yargıda, askerde, poliste, istihbaratta, eğitimde, sağlıkta, kısaca bürokraside..

Ama özellikle poliste..

FETÖ’cüler devletten temizleniyor.. Onların boşalttığı alanlara MHP’ye yakın ülkücü kadrolar yerleştirilecek..

AKP’nin elinde Milli Görüş’ten gelip o yerleri dolduracak kadro yok..

Milliyet
1964
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