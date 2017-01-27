İSTANBUL'DA GEMİ KARAYA OTURDU

İstanbul'da gemi karaya oturdu

İstanbul Zeytinburnu açıklarında 2014 yılından bu yana hacizli olduğu için demirli olan gemi bir kısmı su altında kalacak şekilde karaya oturdu.

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Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunan "Bereket" adlı kuruyük gemisi batmaya başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri gemi çevresinde önlem aldı. Gemi su almasının ardından büyük bir kısmı su altında kalacak şekilde karaya oturdu. Zeytinburnu açıklarında 2014 yılından beri demirli bulunan geminin hacizli olduğu öğrenildi.

Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya başladığı ihbarı üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipleri yarı batmış haldeki "Bereket" adlı geminin çevresinde önlem aldı.

2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki geminin, hacizli olduğu için 2014 yılından beri Zeytinburnu açıklarında demirlediği tespit edildi. 

Herhangi bir mürettebatın olmadığı öğrenilen geminin bilinmeyen bir nedenle su alarak batmaya başladığı belirlendi. Gemi ile ilgili kurtarılma talebinin de bulunmadığı öğrenildi.

İki bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki geminin batması dolayısıyla olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 1 römorkör ve 2 tahlisiye botu gönderildi. Boş olduğu belirtilen geminin kısmen battığı, kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kuruyük gemisi, su almasının ardından büyük bir kısmı suya gömülerek bulunduğu yerde karaya oturdu. Ekiplerin gemi çevresindeki önlemleri sürüyor.

DHA
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