Kazada ölen pilotu, Hillary Clinton övmüştü

Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te düşen kargo uçağının ikinci pilotu Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül'ün Afganistan’da görev yaptığı ve başarılarından dolayı 2009’da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övüldüğü belirtildi. Kaptan pilot Emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirancı da yine Afganistan'da başarılı görevlerde bulunmuştu.

Kırgızistan'da düşen Türk kargo uçağının pilotu Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül'ün, askerlik görevinde bir hayli kariyerli ve başarılı bir asker olduğu belirtildi.

Öndül, özellikle Afganistan'daki görevindeki başarılarından dolayı dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton tarafından büyük övgüyle bahsedilmişti. 2003 yılında Kabil'de bulunan Bagram Havalimanı'na indiği sırada bir Türk subayı tarafından karşılandığını söyleyen Clinton, Afganistan'da görev yapan Türk askerinin üstün cesaret ve fedakarlıkla görev yaptığını belirterek, Türkiye'nin bölgede oynadığı aktif rol için teşekkür etmişti.

DÜŞEN UÇAKTAN İLK GÖRÜNTÜLER - FOTO GALERİ

Öndül, albay rütbesindeyken Afganistan’da Kabil’de görev yapmıştı. ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın Afganistan ziyaretinde Öndül kendisini karşılamıştı. Clinton düzenlediği basın toplantısında Kazım Öndül’e teşekkür etmişti.

KAPTAN PİLOT DA AFGANİSTAN'DA GÖREV YAPMIŞTI

Uçağın kaptan pilotu, Emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirancı ise Hava Kuvvetleri’nden ayrıldıktan sonra MNG Havayolları’nda uçmaya başladı. Daha sonra buradan iddiaya göre kaptan pilot yapılmadığı için istifa etti. Dirancı, daha sonra ACT’ye geçti. İkinci pilotluğu döneminde Dirancı Afganistan’da iki büyük tehlike atlattı.

Afganistan’da Bagram Hava Üssü’ne kargo taşıyan uçak, 1 Mart 2010’da sol ana iniş takımının katlanması nedeniyle gövde üzerine indi. Kazada kullanılamaz hale gelen ACT Havayolları’na ait A300B4 tipi uçağın ikinci pilotu İbrahim Gürcan Dirancı’ydı. Dört yıl sonra açıklanan kaza raporunda sol ana iniş takımında korozyon oluştuğunun tespit edildiği ancak yetersiz bakım uygulaması yapıldığı belirlendi.

Dirancı’nın görev yaptığı bir başka ACT uçağının ise Afganistan’da havada motorunun patlama sesi ile durduğu ve acil iniş yaptığı öğrenildi.

İLKER BAŞBUĞ'DAN DA ÖDÜL ALMIŞTI

Öndül, 2007-2008 uçuş eğitim yılı için Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törende de dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'dan ödül almıştı.