Boris Johnson İstanbul'da: Yeni dünya düzeninde iş dünyasına düşen rolü anlatacak

Birleşik Krallık eski başbakanı Boris Johnson, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) tarafından 30 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek olan “Yeni Dünya Düzeninde Değişen Jeopolitik ve Ekonomik Dinamikler-Trump Politikalarının Türkiye’ye ve İş Dünyasına Etkileri” başlıklı panelde konuk konuşmacı olarak yer alacak. Panelde sunuş konuşmasını Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Başkanı Ahmet Eren ve açış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekleştirecek.

Küresel siyasetin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Birleşik Krallık eski başbakanı Boris Johnson, 30 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek uluslararası ekonomi ve politika paneline katılmak üzere Türkiye’ye geliyor.



HUV’un ev sahipliğinde, Conrad Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilecek olan “Yeni Dünya Düzeninde Değişen Jeopolitik Ve Ekonomik Dinamikler- Trump Politikalarının Türkiye’ye Ve İş Dünyasına Etkileri” başlıklı panelde Johnson, Amerika’daki başkanlık seçimleri sonrası yeniden küresel gündeme oturan Trump dönemi politikalarını ve bu politikaların dünya dengeleri üzerindeki etkilerini değerlendirecek.



İngiltere Başbakanı olduğu dönemde Türkiye-İngiltere ilişkilerinin gelişiminde önemli rol oynamış bir lider olarak Boris Johnson, Trump’ın politikaları ekseninde şekillenecek konuşması ile iş dünyası ve karar alıcılar için kritik bir perspektif sunacak.



Panelde, Johnson’ın ardından küresel ticarette önemli roller üstlenmesiyle tanınan Dünya Ticaret Örgütü Eski Genel Direktörü Büyükelçi Roberto Azevêdo görüşlerini paylaşacak.



Panelin moderatörlüğünü ise eski diplomat ve enerji politikaları uzmanı Mehmet Öğütçü üstlenecek. Etkinliğin sunuş konuşmasını Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Başkanı Ahmet Eren ve açış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekleştirecek.

Tarih: 30 Mayıs 2025, Cuma

Saat: 10.00–13.00

Yer: Conrad Istanbul Bosphorus Hotel-Beşiktaş

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