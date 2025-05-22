  1. Anasayfa
  2. arşiv
  3. Boris Johnson İstanbul'da: Yeni dünya düzeninde iş dünyasına düşen rolü anlatacak

Boris Johnson İstanbul'da: Yeni dünya düzeninde iş dünyasına düşen rolü anlatacak

Boris Johnson İstanbul'da: Yeni dünya düzeninde iş dünyasına düşen rolü anlatacak
Güncelleme:

Birleşik Krallık eski başbakanı Boris Johnson, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) tarafından 30 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek olan “Yeni Dünya Düzeninde Değişen Jeopolitik ve Ekonomik Dinamikler-Trump Politikalarının Türkiye’ye ve İş Dünyasına Etkileri” başlıklı panelde konuk konuşmacı olarak yer alacak. Panelde sunuş konuşmasını Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Başkanı Ahmet Eren ve açış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekleştirecek.

Küresel siyasetin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Birleşik Krallık eski başbakanı Boris Johnson, 30 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek uluslararası ekonomi ve politika paneline katılmak üzere Türkiye’ye geliyor.

HUV’un ev sahipliğinde, Conrad Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilecek olan “Yeni Dünya Düzeninde Değişen Jeopolitik Ve Ekonomik Dinamikler- Trump Politikalarının Türkiye’ye Ve İş Dünyasına Etkileri” başlıklı panelde Johnson, Amerika’daki başkanlık seçimleri sonrası yeniden küresel gündeme oturan Trump dönemi politikalarını ve bu politikaların dünya dengeleri üzerindeki etkilerini değerlendirecek.

İngiltere Başbakanı olduğu dönemde Türkiye-İngiltere ilişkilerinin gelişiminde önemli rol oynamış bir lider olarak Boris Johnson, Trump’ın politikaları ekseninde şekillenecek konuşması ile  iş dünyası ve karar alıcılar için kritik bir perspektif sunacak. 

Panelde, Johnson’ın ardından küresel ticarette önemli roller üstlenmesiyle tanınan Dünya Ticaret Örgütü Eski Genel Direktörü Büyükelçi Roberto Azevêdo görüşlerini paylaşacak. 

Panelin moderatörlüğünü ise eski diplomat ve enerji politikaları uzmanı Mehmet Öğütçü üstlenecek. Etkinliğin sunuş konuşmasını Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Başkanı Ahmet Eren ve açış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekleştirecek. 

Tarih: 30 Mayıs 2025, Cuma
Saat:   10.00–13.00
Yer: Conrad Istanbul Bosphorus Hotel-Beşiktaş

Advertorial

text-ad
Etiketler birleşik krallık boris johnson Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV)
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesi 30 yaş birden gençleşti! Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesi 30 yaş birden gençleşti! AK Partili belediyenin ''kadınlara özel'' yeni hizmeti olay oldu AK Partili belediyenin ''kadınlara özel'' yeni hizmeti olay oldu Hafta sonunun keyfini çıkarın: Yağmurlar geri geliyor! Hafta sonunun keyfini çıkarın: Yağmurlar geri geliyor! ''Yüce dağların gizli kahramanı'' Anadolu Parsı yeniden kendini gösterdi ''Yüce dağların gizli kahramanı'' Anadolu Parsı yeniden kendini gösterdi Piyasalar fena karıştı: Dolar ve Euro'yu bırak, altın ve Bitcoin'e bak! Piyasalar fena karıştı: Dolar ve Euro'yu bırak, altın ve Bitcoin'e bak! Didem Arslan Yılmaz, ölüdürülen 15 yaşındaki Şükür'ün babasını stüdyodan kovdu! Didem Arslan Yılmaz, ölüdürülen 15 yaşındaki Şükür'ün babasını stüdyodan kovdu! Erdoğan'dan gündeme bomba gibi düşen ''adaylık'' çıkışı Erdoğan'dan gündeme bomba gibi düşen ''adaylık'' çıkışı Bu sefer baltayı taşa vuran telefon dolandırıcısı neye uğradığını şaşırdı Bu sefer baltayı taşa vuran telefon dolandırıcısı neye uğradığını şaşırdı Erdoğan'ın yanında el pençe divan durup devlet arazilerine çöken, 100 numaralı siyasetçi kim ? Erdoğan'ın yanında el pençe divan durup devlet arazilerine çöken, 100 numaralı siyasetçi kim ? İYİ Parti'de skandal Whatsapp mesajı için karar verildi: ''Yalan, iftira'' demişti, görevden alındı! İYİ Parti'de skandal Whatsapp mesajı için karar verildi: ''Yalan, iftira'' demişti, görevden alındı!
Ünlü oyuncu Teşkilat dizisinden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı Ünlü oyuncu Teşkilat dizisinden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı İBB ile ÖHO şoförleri anlaştı, İstanbul'da toplu ulaşım grevi bitti İBB ile ÖHO şoförleri anlaştı, İstanbul'da toplu ulaşım grevi bitti Tam 4 kez uzaklaştırma kararlı cani eski eş genç kadını çalıştığı hastanede katletti! Tam 4 kez uzaklaştırma kararlı cani eski eş genç kadını çalıştığı hastanede katletti! Bu cinayet değil katliam: Arazi anlaşmazlığında onlarca bebeği annesiz bıraktılar! Bu cinayet değil katliam: Arazi anlaşmazlığında onlarca bebeği annesiz bıraktılar! Ege'deki 6 büyüklüğündeki depremin ardından 8,5 büyüklüğünde deprem uyarısı! Ege'deki 6 büyüklüğündeki depremin ardından 8,5 büyüklüğünde deprem uyarısı! Demet Akalın, Bodrum'da ödediği 1850 TL'lik hesaba isyan etti Demet Akalın, Bodrum'da ödediği 1850 TL'lik hesaba isyan etti Sahipsizler dizisinde büyük tepki çeken tecavüz sahnesi! Sahipsizler dizisinde büyük tepki çeken tecavüz sahnesi! Türk denizciler 6,0 büyüklüğündeki depreme denizde yakalandı Türk denizciler 6,0 büyüklüğündeki depreme denizde yakalandı Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda'dan olay olacak itiraf Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda'dan olay olacak itiraf Türkiye'nin nesli tehdit altındaki en sevimli ailesi kameralara yakalandı Türkiye'nin nesli tehdit altındaki en sevimli ailesi kameralara yakalandı