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Kripto borsalarında güvenle işlem yapmanın 6 yolu

Kripto borsalarında güvenle işlem yapmanın 6 yolu
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2024 yılında yine yılın en çok kazandıran yatırım aracı olan Bitcoin, kripto paralara ilginin artmasındaki en önemli etken. Yayınlanan araştırma raporlarındaki Türkiye'de ve dünya genelinde yeni yatırımcı sayısında dikkat çekici bir artış var. Peki, kripto borsalarında güvenli işlem yapmak için neler dikkat etmek gerekiyor?

Küresel liderler Bitcoin'e konuşmalarına değindi; Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin hissedarları şirketlerin Bitcoin’e yatırım yapmasını talep etti. Bitcoin’in 100 bin dolar eşiğini aştığı günleri de beraberinde getiren yükseliş döngüsü, pek çok yeni yatırımcının kripto para birimleriyle ilk kez tanışmasına aracı oluyor. Ancak birikimlerini kripto para birimlerinde değerlendirmeye yönelen yatırımcıların, ilk kripto alım satım işlemlerini gerçekleştirmeden önce bazı önlemler alması, dijital varlık güvenliğini sağlamak açısından önem taşıyor. Peki, yeni yatırımcılar ilk kripto işlemlerini yaparken nelere dikkat etmeli? İşte, kripto borsalarında güvenle işlem yapmanın 6 yolu!

1 - Borsa seçimine özen gösterin

Güvenli kripto alım satım işlemleri yapmanın ilk adımı, güvenli ve şeffaf bir borsa seçmektir. Her şeyden önce seçilecek borsanın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan kripto varlık hizmet sağlayıcı Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yer alması gerekir. Öte yandan kullanıcı sayısı yüksek, sosyal medya ve diğer topluluk hesaplarını aktif olarak kullanan, teknoloji altyapısı gelişmiş, güçlü güvenlik özellikleri sunan borsalar tercih etmek, potansiyel risklerine önüne geçmek  açısından oldukça önemlidir.

2024 yılında yine yılın en çok kazandıran yatırım aracı olan Bitcoin, kripto paralara ilginin artmasındaki en önemli etken. Yayınlanan araştırma raporlarındaki Türkiye'de ve dünya genelinde yeni yatırımcı sayısında dikkat çekici bir artış var. Peki, kripto borsalarında güvenli işlem yapmak için neler dikkat etmek gerekiyor?

2 - 2FA gibi güvenlik önlemleri kullanın

İki faktörlü doğrulama veya 2 factor authentication olarak bilinen bu özellik, hesabınıza erişim vermeden önce erişmeye çalışan kişinin siz olduğunuzdan emin olmayı öngören bir güvenlik özelliğidir. Gelişmiş kripto varlık borsaları, 2FA özelliğini tüm kullanıcılarına sunar. Siz de giriş yaparken iki faktörlü doğrulama seçeneğini kullanarak, işlemlerinize ek bir güvenlik katmanı ekleyebilirsiniz.

3 - Küçük işlemlerle başlayın

Yeni yatırımcıların piyasa dinamiğini anlamak, alım satım işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini keşfetmek ve yeni bir kripto para uygulamasının arayüzünün nasıl kullanıldığını kavrayabilmek için küçük işlemlerle başlaması önerilir. Kripto para piyasaları genellikle hızlı hareket eder ve fiyat değişimleri hızlı olabilir. Bu hızlı değişimlerden olumsuz etkilenmemek için küçük işlemlerle başlamak, deneyim kazanılana kadar daha uygun bir strateji olarak öne çıkar.

4 - Kripto okuryazarlığı kazanın

Blok zinciri teknolojisine dayanan kripto para birimleri, çok sayıda kavram ve terminoloji içerir. Bu kavramlar, yeni başlayan kripto yatırımcıları için ilk etapta kafa karıştırıcı olabilir. Öte yandan kripto para yatırımcılığının kendine has bir jargonu da vardır. Bir yandan küçük miktarlarla kripto yatırımı işlemleri yaparken, bir yandan da CoinTR Blog gibi güvenilir kaynaklardan kripto para terminolojisine dair en temel kavramları öğrenmek, kripto yatırım güvenliğini artırmaya katkıda bulunur.

5 - Farklı emir tipleri kullanın

Kripto okuryazarlığı kazanıldıkça, bir işlem için girilen emirlerin yalnızca o an, o fiyattan olmak zorunda olmadığı da keşfedilir. Gelişmiş kripto para borsaları, limit emir, stop-loss emir gibi farklı emir tipleri de sunar. Örneğin stop-loss, bir varlığın fiyatı belirlenen noktaya temas eder etmez varlığın satılmasını öngörür. Bu gibi gelişmiş emir türleriyle yeni başlayan kripto yatırımcıları, potansiyel kayıpların önüne geçebilir.

 6 - Kendi araştırmanızı yapın

Kripto jargonunun önemli kavramlarından biri de “Do Your Own Research”, ya da kısaca DYOR kavramıdır. Türkçede “Kendi araştırmanı yap” anlamına gelen bu kavram, her yatırımcıya ilgilendiği bir kripto para projesinin potansiyeliyle ilgili kendi araştırmasını kendisinin yapmasını; kulaktan dolma bilgilerle işlem açmamasını öğütler. Yeni başlayan yatırımcılar da ilgilendikleri kripto para projelerinin whitepaper’larını inceleyebilir, topluluk yorumlarını keşfedebilir ve o kripto varlık hakkında internette yazılanlara göz atarak araştırma yapabilir.

CoinTR ile güvenli kripto alım satımına hemen başlayın!

Marka kimliğini güven, uzmanlık, hız, inovasyon, uyum ve şeffaflık gibi kavramlar üzerine kuran CoinTR özellikle bu yeni boğa sezonundaki fırsatları kaçırmadan bir kripto para hesabı açarak ilk işlemlerine başlamak isteyenler için yukarıda sıraladığımız pek çok güvenlik ayrıntısını düşünen bir platform sunar. “Kriptonun Güvenli Noktası” sloganını benimseyen CoinTR’nin yönetim kadrosu, Türkiye’de geleneksel finans sektöründen ve bürokrasiden gelen isimlerden oluşur. Gelişmiş güvenlik özellikleri, şeffaflık ve güvenlik taahhüdü ve kolay kripto al/sat gibi özellikleriyle, yeni başlayanlar için uygun bir kripto varlık platformu sunar. Ayrıca CoinTR, SPK’nin yayımladığı Faaliyette Bulunanlar Listesi’nin de ilk kripto borsalarından biridir.

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Etiketler Kripto borsalarında güvenle işlem yapmanın 6 yolu
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