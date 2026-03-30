Türkiye'nin Lojistik Ağında Sessiz Devrim: Tek Araç Göndermek Artık Kargo Göndermek Kadar Kolay!
Dijitalleşen dünyada e-ticaretin sınırları genişliyor. Artık sadece kıyafet veya elektronik eşya değil, otomobil alışverişleri de farklı şehirler üzerinden saniyeler içinde yapılabiliyor.

Diyarbakır'da yaşayan bir vatandaş, hayalindeki aracı İzmir'de bulduğunda satın alma işlemini kolayca halledebiliyor. Peki ya aracın teslimatı? Geçmişte büyük bir stres kaynağı olan bu durum, kurumsal lojistik firmalarının devreye girmesiyle tamamen değişti. Sektörde güvenin ve hızın temsilcisi konumuna gelen Şehirler arası çekici, araç lojistiğinde kuralları baştan yazıyor.

Uzaktan Araç Alımında Taşımacılığın Rolü

İkinci el veya sıfır araç piyasasında, şehir dışından araç almak artık çok sıradan bir durum. Ancak satın alınan aracı, hiç tanınmayan yollarda, belki de gizli bir mekanik sorunu olup olmadığını bilmeden yüzlerce kilometre sürmek büyük bir kumardır. Uzmanlar, yeni alınan bir aracın uzun yola çıkarılmadan önce mutlaka detaylı bir bakımdan geçmesi gerektiğini, aksi takdirde yolda kalma riskinin çok yüksek olduğunu vurguluyor.

İşte tam bu aşamada profesyonel hizmeti hayat kurtarıyor. Satın aldığınız araç, bulunduğu şehirdeki eksperden veya noterden doğrudan teslim alınıyor, güvenle taşıma platformuna yükleniyor ve kapınıza kadar getiriliyor. Bu sistem sayesinde hem yolda yaşanabilecek arıza/kaza riskleri sıfırlanıyor hem de zamanınız size kalıyor.

Kurumsallık ve Şeffaf Lojistik Yönetimi

Araç taşıma sektörü uzun yıllar boyunca merdiven altı firmaların veya bireysel kurtarıcıların tekelinde kaldı. Ancak günümüzde tüketiciler muhatap bulabilecekleri, araçlarının nerede olduğunu anlık olarak görebilecekleri kurumsal yapılar arıyor. Müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayan firma, oluşturduğu gelişmiş çağrı merkezi ve operasyon ağıyla 7/24 hizmet veriyor.

Gelişmiş filosuyla Türkiye'nin 81 iline hizmet götüren marka, Şehirler arası çoklu çekici operasyonlarını kusursuz bir mühendislik planlamasıyla yönetiyor. Tırların rotaları, hava durumundan yol çalışmalarına kadar her detay hesaplanarak çiziliyor. GPS takip sistemleri sayesinde müşteriler, tıpkı bir kargo paketini takip eder gibi araçlarının harita üzerindeki hareketini izleyebiliyorlar.

Filo Sahipleri ve Galeriler İçin Can Suyu

Sistem sadece bireysel kullanıcılar için değil, aynı anda onlarca araç sirkülasyonu yapan otomotiv bayileri ve rent a car firmaları için de can suyu niteliğinde. Özellikle yaz sezonu öncesinde tatil bölgelerine araç indirmek veya sezon sonunda bu araçları geri toplamak büyük bir operasyonel güç gerektiriyor. Firma, aynı anda 8 araç alabilen tırlarıyla ticari işletmelerin lojistik yükünü tamamen omuzlarından alarak, şirketlerin kendi ana işlerine odaklanmalarına olanak tanıyor.

Sık Sorulan Sorular ve Net Yanıtlar

  • Lüks ve spor araçlar için uygun mu? Kesinlikle. Alçak şasili lüks ve spor araçlar için tasarlanmış özel açılı hidrolik rampalar sayesinde araçların altı sürtmeden yükleme ve indirme işlemi yapılır.
  • Taşıma esnasında aracıma zarar gelirse ne olur? Kurumsal taşıma standartları gereği, araçlar CMR Taşıma Sigortası ile güvence altındadır. Yükleme esnasında yapılan detaylı video ve fotoğraf kayıtları ile aracın durumu belgelenir, olası en ufak bir hasarda sigorta anında devreye girer.
  • Neden tekli çekici yerine bu sistemi seçmeliyim? Çoklu taşıma, masrafların araçlar arasında bölünmesi mantığına dayandığı için tekli kurtarıcılara göre çok daha ekonomiktir ve uzun yolda ağır tonajlı tırların seyir güvenliği çok daha yüksektir.

Yolların yeni kahramanları, araçlarınızı sadece bir adresten diğerine değil, güvene taşıyor.

 

Advertorial

