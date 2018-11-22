16 yaşındaki kızı Facebook’taki açık artırmada sattılar

Plan International örgütünün raporuna göre Güney Sudan’da bugün en çok işlenen suç genç kızların zorla evlendirilmesi olurken, en son hadise Facebook için yeni bir skandal niteliği taşıyor. Vice haber sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 yaşındaki genç bir kız Facebook üzerinde gerçekleştirilen açık artırma ile satıldı. Facebook, açık artırmanın düzenlediği sayfa bildirilmesine rağmen ancak düğün gerçekleştikten sonra sayfayı kaldırdı. Facebook’un sayfayı kaldırdığı tarih, kızlarını satışa çıkaran ailenin açık artırma duyurusunu yapmasından iki hafta sonrasına denk geliyor.

530 inek, üç Land Cruiser V8 ve 10,000 dolar nakit



Açık artırma 25 Ekim’de duyurulurken, Facebook’un sayfayı kapattığı tarih 9 Kasım. Sosyal ağ, “yapılan ihbarın ardından 24 saat için sayfanın kapatıldığını” açıklarken, gerekli hamleyi atmaları için kaç saatin gerektiği belirsiz. Yüzlerce inek ve lüks arabalar Dünyanın en geri kalmış ülkelerinden biri olan Güney Sudan’da açık artırmayı milyarder bir işadamının “kazandığı” belirtildi. Nyalong Ngong Deng Jalang adındaki çocuk gelin için ailesine yapılan ödeme ise 530 inek, üç Land Cruiser V8 ve 10,000 dolar nakitten oluşuyor. Plan International, Nyalong’un zorla evlendirilmesi ile sonuçlanan satışın Facebook üzerinden yapıldığı bilinen ilk açık artırma olduğunu belirtti. Örgüt, “çok yüksek meblağların döndüğü açık artırmanın büyük ilgi çektiğini ve ileride benzerlerinin yaşanmasına kapı açabileceği endişesini taşıdıklarını” ifade etti. Bir başka insan hakları örgütü ise açık artırma sayfasının silinmeden önce alınan ekran görüntüsünü paylaştı.



Facebook uyarıları bile görmüyor Techcrunch’ın konu hakkında yorum yapmasını istediği Facebook, “insan kaçakçılığının hiçbir türüne izin verilmediğini ve açık artırmanın yapıldığu sayfanın sahibini süresiz sosyal ağdan men edildiğini” belirtti. Facebook, yayın politikalarını ihlal eden içerikleri tespit etmek için yöntemlerini geliştirdiklerini, güvenlik ve koruma ekibini 30,000’den fazla çalışana çıkardıklarını ve teknoloji yatırımlarının da yapıldığını ifade etti.