2 ülke Schengen'e dahil oldu

Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e tam üye oldu.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB ülkelerinin İçişleri Bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen bölgesine dahil edilmesine karar verildi.

İki ülke, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edildi.

Bulgaristan ve Romanya, Şengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı.

Göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle çekincelerini öne süren ülkelerden son olarak Viyana, vetosunu geri çekeceğini duyurmuştu.

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.

DHA