2 yaşındaki bebek, 8 aylık hamile annesini silahla vurarak öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ohio eyaletinde 2 yaşındaki bir bebek, kazara 8 aylık hamile annesini sırtından silahla vurarak ölümüne neden oldu.

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Norwalk’ta 2 yaşındaki bir bebek, evde bulduğu silahla annesini sırtından vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, 16 Haziran’da gerçekleşti. Panik halinde polisi arayan kadın ekiplerden yardım istedi.

Ağır yaralı anneye yardım için gelen polisler evin kapısını kırarak girdi. Hem anne hem de 2 yaşındaki oğlu, üst kattaki yatak odasında bulundu.

Yetkililere göre, ekipler olay yerine vardığında annenin bilinci tamamen yerindeydi.

Hayatını kaybetmeden önce 31 yaşındaki anne polislere yaşananları anlattı ve 8 aylık hamile olduğunu söyledi.

Acile kaldırılan anne ve karnındaki bebeği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.