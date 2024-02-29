30 yıldır aranıyordu Türk mahallesinde yakalandı

Kızıl Ordu Fraksiyonu RAF terör örgütünün 30 yıldır aranan üyesi, Almanya'nın Berlin şehrindeki Türk mahallesinde yakalandı...

Almanya'da 30 yıldır aranan eski Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) adlı terör örgütü üyesi Daniela Klette'nin (65) Claudia Ivone ismiyle gizlendiği belirlendi. İtalyan pasaportu taşıyan ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Berlin'in Kreuzberg semtinde 7 katlı bir apartmanda yaşamayı seçen Klette'nin özel matematik ve Almanca dersleri verdiği de belirlendi.

Klette'ye komşu olan Türkler, Alman basınına "Claudia olarak tanıyorduk. Çok arkadaş canlısı biriydi. Köpeğini yürüyüşe çıkarır, bizi hep çok güzel selamlardı. Şoktayız" dedi. Kapısına dayanan polise sahte pasaport gösteren Klette'yi parmak izinin ele verdiği aktarıldı. Öte yandan Klette'nin sosyal medya hesabı açtığı, fotoğraf paylaştığı da ortaya çıktı.

(Kaynak)