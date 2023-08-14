4 maddede ABD'nin kredi notu

Fitch Ratings'in ABD kredi notunu düşürmesi ve Moody's'in 10 ABD bankasının notunu düşürmesi, hem ABD ülke kredisi hem de bankacılıktan kaynaklanan borç için sorunlara işaret ediyor.

ABD pandeminin başından itibaren sıkı mali operasyonların içinden geçiyor. Ülke önce likidite genişlemesi, ardından sıkılaşma ve faiz artırımları yaptı. ABD bankaları battı, bir dönem bir kamu ve özel borç fırtınası ile karşı karşıya kaldı. Krediler biriktikçe ve borç alan güveni sarsıldıkça sorunlar her geçen gün hızla yüzeye çıktı.

1. ÖZEL BORÇ SEVİYELERİ ŞAŞIRTICI BİR HIZLA ARTIYOR

Özel borç seviyeleri hızla artıyor ve bu yıl yeni rekorlar kırdı. Fed verilerine göre, kredi kartı borcu ilk kez 1 trilyon doları geçti.

TransUnion'a göre, kişisel teminatsız krediler de 2023'te eşi benzeri görülmemiş 225 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Hacimlerin geçen yıla göre yüzde 6,2 artarak 7,8 trilyon dolara ulaştığı kurumsal borç için de aynı şey geçerli.

Kamu borç tarafında ise ulusal borç dengesi bu yıl ilk kez 32 trilyon doları aştı. Bank of America'ya göre önümüzdeki 10 yıl boyunca her gün 5 milyar dolar eklenecek.

2. KURUMSAL TEMERRÜTLER ARTIYOR

Faizlerin artmasıyla birlikte şirketler borç yüklerinin altında ezilmeye başladı.2023'te ABD şirketleri arasındaki temerrüt sayısı şimdiden geçen yılın toplamını aştı. Moody's Investors Service verilerine göre, 2022'de temerrüde düşen 36 şirkete kıyasla yüzde 53'lük bir artışla, yılın ilk altı ayında 55 ABD firması borçlarını temerrüde düşürdü.

Bank of America stratejistleri, ABD'nin tam anlamıyla bir resesyonla karşı karşıya kalması durumunda temerrüde düşebileceği konusunda uyardı, ancak banka artık 2023'te bir resesyon ihtimalini düşünmüyor.

3. GEÇ ÖDEMELER BİRİKİYOR

İnsanlar ve şirketler kredi ödemelerinde giderek daha fazla geri kalıyor.

Ticari gayrimenkul sektöründe, 30 gün veya daha fazla ödemede geciken veya ipoteklerini zaten temerrüde düşüren ticari mülk sahiplerinin oranı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3'e yükseldi. Bu, bu yıl bazı kredilerdeki temerrüt oranlarındaki artışa yansımakta.

Bu arada, Fed verilerine göre, tüm bireysel krediler için takip oranı 2021'in ilk çeyreğinde sadece yüzde 1,7'den bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,23'e yükseldi.

4. BANKALAR RİSKLİ BORÇLARDAN KURTULMAK İSTİYOR

Bankalar, temerrüde düşme riski daha yüksek olan kredileri, bu varlıkları indirimli olarak satmak anlamına gelse bile, halihazırda elden çıkarmaya çalışıyor. JPMorgan, Goldman Sachs ve Capital One, Wall Street'te para kazanmaya çalışanlar arasında yer alıyor.

Finansal koşullar sıkılaştıkça bankalar da borç işlemlerini tamamen geri çekiyor. Bunlar ticari emlak sektörü için sorun, çünkü önümüzdeki yıllarda vadesi dolacak ve yeniden finanse edilmesi gerekecek yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık borcu var.

Oranlar yükseldikçe ve mülk değerleri düşerken, mülk sahipleri ipoteklerini yeniden finanse etmeye gittiklerinde sorun yaşayabilirler. Aticari ipotek temerrüt dalgası Bazı kıdemli yatırımcılara göre, ufukta olabilir ve bankalar, bu yılın başlarındaki banka iflasları spazmının kısa bir bankacılık krizini tetiklemesinden sonra şimdiden borç verme faaliyetlerini dizginlemeye başladılar.

Bu yılın başlarında, Morgan Stanley, bankaların kredileri kaydetmesiyle birlikte kredi sıkışıklığının geldiğini belirtti.