  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 5 kardeş yengelerine tecavüz edip, vahşice katletti

5 kardeş yengelerine tecavüz edip, vahşice katletti

5 kardeş yengelerine tecavüz edip, vahşice katletti
Güncelleme:

Dubai'de bir kişi, tartıştığı karısını 5 kardeşine tecavüz ettirip öldürdü. Tuğla ile kafası ezilerek öldürülen kadının cansız bedeni su takında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vahşi bir cinayetle sarsıldı. Dubai'de bir adam kavga ettiği karısını 5 kardeşine tecavüz ettirip öldürdü. Vahşet, kadının ailesinin şikayeti üzerine ortaya çıktı. Kardeşlerden 4'ü yakalanırken, cinayeti sorguda itiraf ettiler.

CESEDİ SU TANKINDA BULUNDU

Şüpheliler, panayıra gitme bahanesiyle kandırdıkları kadına tecavüz ettikten sonra kafasını tuğla ile ezerek öldürdüğünü söyledi. Kadının parçalanmış cesedi su tankında bulundu. Şahıslar, abilerinin para teklif ettiğini, planı birlikte yaptıklarını söyledi.

Etiketler birleşik arap emirlikleri dubai tecavüz cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yolcu otobüsü tarlaya devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralılar var! Yolcu otobüsü tarlaya devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralılar var! Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale Bu gençler Türkiye'nin adını NASA'ya yazdırmaya hazırlanıyor Bu gençler Türkiye'nin adını NASA'ya yazdırmaya hazırlanıyor Korktuğumuz başımıza geldi: Gıda, ekonomi ve sağlık krizi kapıda! Korktuğumuz başımıza geldi: Gıda, ekonomi ve sağlık krizi kapıda! Aleyna Tilki uzun sarı saçlarına veda etti, bambaşka biri oldu Aleyna Tilki uzun sarı saçlarına veda etti, bambaşka biri oldu Fenerbahçeli Avukatlar Derneği'nden Abdülkadir Selvi'ye sert tepki Fenerbahçeli Avukatlar Derneği'nden Abdülkadir Selvi'ye sert tepki Çöpten gelen ağlama sesleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı Çöpten gelen ağlama sesleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya yanında neler götürdü? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya yanında neler götürdü? Dolar/TL'den bir rekor daha! Dolar/TL'den bir rekor daha! CHP'li Başarır'dan TBMM'de Hüda-Par'a kapıyı gösterdi CHP'li Başarır'dan TBMM'de Hüda-Par'a kapıyı gösterdi