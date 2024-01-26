5 kardeş yengelerine tecavüz edip, vahşice katletti
Dubai'de bir kişi, tartıştığı karısını 5 kardeşine tecavüz ettirip öldürdü. Tuğla ile kafası ezilerek öldürülen kadının cansız bedeni su takında bulundu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vahşi bir cinayetle sarsıldı. Dubai'de bir adam kavga ettiği karısını 5 kardeşine tecavüz ettirip öldürdü. Vahşet, kadının ailesinin şikayeti üzerine ortaya çıktı. Kardeşlerden 4'ü yakalanırken, cinayeti sorguda itiraf ettiler.
CESEDİ SU TANKINDA BULUNDU
Şüpheliler, panayıra gitme bahanesiyle kandırdıkları kadına tecavüz ettikten sonra kafasını tuğla ile ezerek öldürdüğünü söyledi. Kadının parçalanmış cesedi su tankında bulundu. Şahıslar, abilerinin para teklif ettiğini, planı birlikte yaptıklarını söyledi.
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