82,1 milyon doz Covid-19 aşısı çöpe gitti

ABD’de 82,1 milyon doz Covid-19 aşısının çöpe atıldığı ortaya çıktı.

NBC’nin haberine göre, Aralık 2020’den mayıs ayı ortasına kadar ülke genelindeki eczaneler tarafından 82,1 milyon doz Covid-19 aşısı kullanılamayarak atıldı.

Atılan dozların federal hükümet tarafından eyaletlere sağlanan miktarın toplamının yüzde 11’ine tekabül ettiği kaydedildi.

Eyalet bazında Oklahoma ile Alaska’nın ellerindeki aşıların yaklaşık yüzde 28’ini atarak israfta başı çektiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu aşıların raf ömürlerinin sınırlı olmasından dolayı belirli bir süre içinde kullanılamayınca atıldığı bildirildi.