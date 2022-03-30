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9,3 milyar TL'lik kripto para soygunu

9,3 milyar TL'lik kripto para soygunu

Blockchain şirketi Ronin, bilgisayar korsanlarının, sistemlerinden yaklaşık 625 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını açıkladı.

Axie Infinity ile olan ilişkisi ile ünlü popüler bir Ethereum yan zinciri olan Ronin Bridge hacklendi.

 NTV'de yer alan habere göre, Blockchain şirketi Ronin Bridge, bilgisayar korsanlarının sistemlerinden yaklaşık 625 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını açıkladı. 

Yapılan açıklamada bilgisayar korsanlarının 23 Mart'ta yaklaşık 173.600 Ether coin ve 25.5 milyon USD Coin çaldığı belirtildi.

Saldırının bugün fark edildiği aktarılırken, “Suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak için çeşitli devlet kurumlarıyla doğrudan çalışıyoruz” açıklaması yapıldı.

EN BÜYÜK KRİPTO PARA SOYGUNU
Ronin Bridge'ın hacklenmesi kayıtlara geçen en büyük kripto para soygunu oldu. 

Ağustos ayında merkeziyetsiz finans platformu Poly Network siber saldırının hedefi olmuş ve 611 milyon dolarlık kripto para çalınmıştı.

Etiketler Axie Infinity axs ronin kripto para kripto hırsızlık bilgisayar korsanları hacker kripto para piyasası bitcoin ethereum
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