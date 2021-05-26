AB aşı pasaportu zorunluluğu için tarihi açıkladı

Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi'nde liderler birlik çapından Kovid-19 pasaportunun başlatılmasına onay verdi. AB Dijital Kovid Sertifikası olarak adlandırılan uygulamanın başlayacağı tarih de açıklandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz hafta haziran ortasından itibaren bir çeşit yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasının yürürlüğe girmesi üzerinde anlaşmıştı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde liderler birlik çapında Kovid-19 pasaportunun başlatılmasına onay verdi. AB Dijital Kovid Sertifikası olarak adlandırılan uygulamanın 1 Temmuz'dan itibaren kullanılması planlanıyor.

Belçika'nın Başkenti Brüksel'de gerçekleşen AB Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen bu hafta sonuna kadar 300 milyondan fazla doz aşının yapılacağını ve önümüzdeki ay bu sayının 400 milyona çıkacağını duyurdu.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de "Gittikçe AB çapında özgürce hareket edebilme ehliyetine kavuşacağız" diye konuştu.

AŞI PASAPORTU

AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz hafta haziran ortasından itibaren bir çeşit Kovid-19 aşı sertifikasının yürürlüğe girmesi üzerinde anlaşmıştı.

Von der Leyen teknolojik sebeplerden ötürü ertelenen uygulamanın altyapısının 1 Haziran itibarıyla hazır olacağını söyleyerek konuya Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklık getirdi.

AB geçtiğimiz günlerde AB onaylı iki doz aşı yaptıran üçüncü ülke vatandaşlarının girişine izin veren uygulamayı kabul etmişti. Bu iki girişim sayesinde AB'de bu yılki turizm sezonunun canlandırılması amaçlanıyor.

Yunanistan, İspanya ve Hırvatistan gibi ekonomileri büyük ölçüde turizm gelirine dayalı olan AB üyelerinin bu uygulama konusunda hayli istekli olduğu bildiriliyor.

AB Kovid Dijital Sertifikası, sahip olan kişinin aşı durumunu veya Kovid-19 enfeksiyonu geçirdiği ya da Kovid-19 testinin sonucunu gösterecek.