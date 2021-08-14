ABD Afganistan'ı terk ediyor; operasyon başladı

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine ilişkin operasyonun başladığını ve ülkedeki birliklerine ilişkin herhangi bir saldırı olması halinde karşılık vereceklerini belirtti.

Pentagon Sözcüsü Kirby, basın brifinginde Afganistan'daki Amerikan diplomatik personelin tahliyesiyle ilgili operasyon konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"OPERASYON BAŞLADI"

Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, birliklerin hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun başladığını açıkladı.

Yaklaşık 3 bin askerin tahliye için gönderildiği Kabil'deki gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını vurgulayan Sözcü Kirby, Afganistan'a tahliye için gönderilen askeri birliklere tehdit karşısında savunma haklarının olduğunu ve her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

Kirby, ABD askerleri ile Taliban'ın karşı karşıya gelme olasılığına ilişkin soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geleceği göremem, ancak şunu söyleyebilirim, 11 Eylül'den sonra Afganistan'a gönderilen askerler yapmaları gereken şeyi yaptı, yani Afganistan'ın ABD'ye yönelik terör saldırılarına güvenli liman olmasını önleme ve El-Kaide gibi grupların kapasitelerini ciddi şekilde geriletme görevini yaptılar."

ABD'nin 20 yıllık süreçte Afganistan'dan hem yönetim hem de güvenlik güçleri anlamında gerekli tüm desteği sağladığını, artık Afgan yönetiminin Taliban'a karşı duracak kararlılığı göstermesi gerektiğini ifade eden Kirby, şu an Amerikan askerlerinin ve ülkedeki diğer Amerikalı personelin çekilmesinin öncelikleri olduğunu söyledi.

Kirby ayrıca Afganistan'da siyasi bir müzakere sürecinin devam ettiğini ve Taliban'ın bu müzakere sürecine aktif olarak katılıp siyasi bir sonuca ulaşmaya çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

BM: AFGANİSTAN KONTROLDEN ÇIKIYOR

Diğer yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'ın yeniden "kaosa sürüklendiği" uyarısı yaptı.

Sadece son bir ayda özellikle Helmand, Kandahar ve Herat'ta binden fazla kişinin çatışmalar yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyen Guterres, Afgan güçleri ve Taliban arasındaki kentlere sıçrayan çatışmaların sivillere büyük zarar verdiğini ifade etti.

Guterres, "Afganistan kontrolden çıkıyor. Taliban'a derhal saldırılarına son verme ve Afgan halkının çıkarları için iyi niyetle müzakerelere dönme çağrısı yapıyorum." dedi.

Sivillere yönelik saldırıların uluslararası insani hukuku ihlali olduğunu ve savaş suçu teşkil ettiğini belirten Guterres, Taliban'ın kontrolü altındaki bölgelerde özellikle kadınların ve gazetecilerin hedef alınmasının ve insan haklarına yönelik ciddi kısıtlamaların "son derece rahatsız edici" olduğunu söyledi. Guterres, "Özellikle de Afgan kız çocukları ve kadınların zor kazanılmış haklarının ellerinden alındığına dair haberler görmek dehşet verici ve çok üzücü." diye konuştu.

Genel Sekreter Guterres, savaşarak iktidarı ele geçirmenin kayıp olduğu, bunun Afganistan'ı uzun süreli bir iç savaşa ve tamamen izolasyona sürükleyeceği uyarısında bulundu.

"TALİBAN 1 HAFTA İÇİNDE KABİL'İ KUŞATABİLİR"

CNN'in bir Amerikan istihbarat değerlendirmesine atıf yapan ve adı açıklanmayan bir ABD'li diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, Taliban'ın 3 gün ila 1 haftada Kabil'i kuşatma altına alabileceği senaryosu Washington'da değerlendiriliyor. Daha önce Taliban'ın Kabil'i izole edebileceği süre için daha uzun bir periyot öngören ABD'li istihbarat kurumları, Taliban'ın hızlı ilerleyişi karşısında bu süreyi 1 haftaya kadar indirmiş oldu.

Taliban'ın ilerleyişi karşısında herhangi bir adım atmayan Joe Biden yönetimi ise önceliğini Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliye edilmesine vermiş durumda.

Öte yandan aynı habere göre ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'ndeki personele "hassas tüm materyallerin yok edilmesi" talimatı verildiği kaydedildi.

Elçilik personeline gönderilen ve CNN tarafından görülen notaya göre, ABD'li yetkililer, söz konusu materyallerin propaganda amacıyla kullanılmasının önüne geçmek için bu yönde bir adım atma kararı aldı. (AA)