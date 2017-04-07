ABD: "Daha fazlasını yapmaya hazırız"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley Suriye'de yapılan operasyona ilişkin olarak "Dün gece çok ölçülü bir adım attık, daha fazlasını yapmaya hazırız ama umuyoruz gerek kalmaz." dedi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Suriye'nin Şayrat Askeri Üssü'ne düzenledikleri askeri operasyona ilişkin, "Dün gece çok ölçülü bir adım attık, daha fazlasını yapmaya hazırız ama umuyoruz gerek kalmaz." dedi.

BM'DE İNGİLİZ RUS TEMSİLCİLER ARASINDA GERGİNLİK

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat Askeri Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından Bolivya'nın talebiyle olağanüstü toplandı.

TSİ 18.30'da başlayan, Suriye yönetiminden bir temsilcinin de yer aldığı oturumda konuşan BM Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman, BMGK'nın İdlib'deki saldırı iddiasını soruşturmak için toplanması gerektiğini belirterek, "Umarım Konsey, Han Şeyhun'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyı araştırmak için bir araya gelip bu sorumluluğu yerine getirebilir." dedi.

İngiltere'nin BM Temsilcisi Matthew Rycroft, İdlib'de kimyasal saldırı düzenlemekle suçladığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eylemleriyle Rusya'yı rezil ettiğini öne sürdü.

'SURİYELİLERİN ESAD'SIZ YÖNETİME İHTİYACI VAR'

Rycroft, "Suriyelilerin yeni bir çağ için Esad'sız yönetime ihtiyacı var. Esad'a baskı uygulayacağını söyleyen Rusya'nın da sözlerini tutması gerekiyor. Ama bunun yerine Esad, ateşkese uymayarak, insani yardımının geçişine izin vermeyerek ve şimdi de halkına karşı kimyasal silah kullanarak, her fırsatta Rusya'yı rezil ediyor" diye konuştu.

Fransa'nın BM Temsilcisi François Delattre ise Şayrat Hava Üssü'ne ABD tarafından düzenlenen saldırır meşru bir cevap hakkı olduğun dile getirdi. Delattre, "ABD'nin saldırısı, bu (kimyasal) saldırılara meşru bir cevaptır ve geleceğe dair önemli bir sinyaldir. Bu gelişmeler Suriye için siyasi müzakereleri hızlandırmaya yardımcı olabilir." dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad konusunda saplantılı olduğunu iddia etti.

Safronkov,"Washington, Londra ve Paris, Suriye'nin meşru yönetimini devirmek konusunda paranoyakça bir fikre saplanmış durumda. Bu, İngiltere'nin BM Temsilcisi Sayın Raycroft'un şeytani ve diplomatik olmayan davranışı ve oturumda yaptığı konuşmadan da görülüyor. Sayın Raycroft, ülkeme yönelik kalitesiz, profesyonel olmayan söylemler ve suçlamalar yöneltmekten vazgeçin. Sizi bir kez daha uyarıyorum, Arap ülkeleriyle münakaşaya girmeye çalışmayın, bundan hayırlı bir şey çıkmaz." şeklinde konuştu.