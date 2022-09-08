ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Kiev'e ziyaret
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e daha önce duyurulmamış bir ziyaret gerçekleştirdi.
AP’nin aktardığı habere göre, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı savaş sürerken ABD Dışişleri Bakanı, Kiev’e daha önce duyurulmamış bir ziyaret gerçekleştirdi.
AP, ziyaretin amacının ABD’nin Ukrayna’ya desteğini göstermek olduğunu aktardı.
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