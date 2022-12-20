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ABD'de 6.4 büyüklüğünde deprem

ABD'de 6.4 büyüklüğünde deprem
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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün San Francisco'nun 343 kilometre kuzeydoğusundaki Ferndale bölgesi olduğunu açıkladı. Ferndale'de 6,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 25 metre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle elektik hatlarının hasar görmesi sonucu yaklaşık 55 bin haneye elektrik verilemiyor.

AA

Etiketler abd san francisco deprem
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