ABD'de hava ulaşımında kriz: Tüm seferler durduruldu
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American Airlines, teknik aksaklık nedeniyle tüm seferlerini durdurduğunu açıkladı.
American Airlines, teknik bir aksaklık nedeniyle ABD'deki tüm seferlerini durdurduğunu duyurdu. ABD'nin Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada teknik aksaklığın sebebi belirtilmedi.
DHA
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