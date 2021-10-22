ABD'deki Türkevi'nin önünde ''şüpheli paket'' alarmı

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi ve Türkevi önünde şüpheli paket gerekçesiyle güvenlik önlemleri alındı.

New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakılması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatıldı.

Türkevi binasının önünde üzerinde kırmızı gül olan şüpheli bir paket bulundu.

Bunun üzerine olay yerine gelen New York polisi, BM binasının da bulunduğu 1. Cadde'yi trafiğe kapattı.

Bomba imha ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, şüpheli paketin içinde kırmızı gül olduğu belirtildi.