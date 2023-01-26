ABD'den Bahçeli'yi kızdıracak açıklama: ''Endişe duyuyoruz''

MHP lideri Bahçeli'nin, kendisine Sinan Ateş cinayetine ilişkin soru soran gazeteciye ''Hadi işine bak'' diyerek yanıt vermesi tepki çekmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ''ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik yaygın kısıtlamalardan endişe duymaya devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 24 Ocak'ta gerçekleşen grup toplantısında yaptığı konuşma sonrası TBMM koridorundan geçerken, bir muhabir tarafından eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi sorulmuştu. MHP lideri, bu sözler üzerine "Hadi işine bak, hadi" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin yanındaki isimlerin ise gazetecilerin tuttuğu mikrofonları sert bir şekilde itmesi dikkat çekti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN O GÖRÜNTÜ HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve korumalarının muhabire olan tepkisine yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet'in haberine göre Price, "İfade özgürlüğü, gazeteciler dahil ve hatta bazılarının tartışmalı ya da rahatsız edici bulduğu söylemleri içerdiğinde bile demokrasiyi güçlendirir ve korunması gerekir" dedi.

"ABD, ENDİŞE DUYMAYA DEVAM EDİYOR"

Sözlerini sürdüren Price, "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik yaygın kısıtlamalardan endişe duymaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"CİNAYETİN GÖLGESİ MHP'YE DÜŞÜRÜLMEK İSTENDİ"

Ateş'in suikasta kurban gitmesi sonrasında uzun süre sessizliğini koruyan Bahçeli, 2 hafta önceki grup toplantısında konuya üstü kapalı değinmişti. Sinan Ateş'in adını anmayan Bahçeli, "Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor. Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz. Sis dağılsın diye bekledik şimdi söz sırası bizde. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. Kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı. Tüm FETÖ'cüler partimize karşı algı operasyonlarıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Bir iç hesaplaşmanın olduğu iddia edildi. Böyle zamanlar duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği zamanlardır." ifadelerini kullanmıştı.