ABD'den Rusya ve Çin'e karşı hamle: 2024'te Japonya'ya geri dönecek

Rusya ve Çin’in Hint-Pasifik bölgesinde artırdığı nüfuzu karşısında ABD ve Japonya’dan karşı hamle geldi.

ABD Donanması, Japonya'nın Yokosuka Donanma Üssünde demirli USS Ronald Reagan uçak gemisinin, 2024 baharında ABD'ye geri döneceğini duyurdu. Buna göre daha önce Japonya'da görevlendirilen USS George Washington uçak gemisi 2024'ün ikinci yarısında, yeniden Yokosuka'ya dönecek.

USS George Washington 2008-2015 döneminde görev almıştı. Bu, nükleer güçle çalışan bir uçak gemisinin bir Japon limanına ilk konuşlandırılması olmuştu.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin uçak gemilerinin görev değişikliğine ilişkin, Yokosuka Belediye Başkanı Kamiji Katsuaki'ye bilgi verildiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Kamiji, açıklamasında "Japonya'nın barışı ve bölgesel istikrarı için ABD Donanmasının varlığını sürdürmesinin önemli olduğunu" söyledi.

Yokosuka kenti, başkent Tokyo'nun doğusundaki Kanagawa eyaletinde yer alıyor. Nimitz sınıfı uçak gemisi USS George Washington nükleer güçle çalışıyor.

ABD'nin bölgeyedeki uçak gemileri, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile Güney Kore ordusu iş birliğiyle düzenlenen ortak tatbikatlarda görev alıyor.