ABD'li büyükelçiden F-16 açıklaması

ABD Büyükelçisi Flake, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili olarak, ''F-16 satışının İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreciyle alakası yok. F-16 satışı için ön inceleme süreci devam ediyor. Teknik bir süreç var, tarih veremem. ABD yönetimi satış ile ilgili kongre ile beraber çalışacak.'' dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın dün Washington'da bir araya geldiğini hatırlatan Flake, iki ülke arasındaki üst düzey görüşmelerden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Blinken'ın Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasından dolayı teşekkür ettiğini belirten Flake, görüşmede ayrıca Türkiye'ye F-16 satışı, Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO gibi konuların da gündeme geldiğini aktardı.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİ İLE ALAKASI YOK

Flake, ABD Kongresinin Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonuna karşı çıkmasıyla Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin bir bağlantısı olup olmadığının sorulması üzerine, "Hayır. Burada bir bağlantı yok. Bakan Blinken bunu açıkça söyledi" cevabını verdi.

ABD'li Senatör Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktığını hatırlatan Flake, "Senatör Menendez ile hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da birlikte çalıştım. Kendisinin dile getirdiği ciddi endişeleri var. Ancak bunun İsveç ve Finlandiya ile alakası yok. Fakat şunu da söylemeliyim ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması için evrensel bir arzu var. Bu Kongre'de de öyle" ifadelerini kullandı.

"TARİH VEREMEM"

Flake, ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğine dikkati çekerek, "Kongre, yasama organı ve bağımsız bir organ. Bu organın silah satışını onaylaması lazım. Dolasıyla yönetim 'hadi bunu yapalım' diyemez. Ancak Biden yönetimi bu satışın arkasında ve Kongreyle bu konuda çalışıyor" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Flake, Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına yönelik Kongreye yaptığı bildirime ne zaman dönüş yapılacağına ilişkin ellerinde kesin bir tarih olmadığını aktardı.



Flake, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecine ilişkin, "Bu konudaki sorular için sizi Türk hükümetine yönlendiriyorum. ABD, rejim ile temas kurmaya ve ilişkileri normalleştirmeye karşıdır. Her zaman Türk müttefiklerimizle çalışmanın yollarına bakıyoruz. Onlar (Türkiye) DEAŞ ile mücadelede önemli bir ortağımız. Bazı farklılıklarımız var. Hem biz hem onlar bu farklılıkları dile getiriyor. Ama verimli bir diyaloğumuz var" dedi.

40 YENİ UÇAK VE KİT

Kongre’nin onayına sunulacak satış teklifi, Türkiye’nin mevcut F-16 filosundaki 79 uçağın modernizasyonunun yanı sıra 40 yeni uçak ve kit içeriyor.