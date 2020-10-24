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  3. 24 Ekim 2020 15:40

ABD'yi karıştıran görüntüler! Yeni ''George Floyd'' vakası

ABD'de bu kez de Kalifornia eyaletinin San Bernardino kentinde ''George Floyd'' vakasını andıran bir polis şiddeti yaşandı.

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ABD'de yaşanan üçüncü George Floyd vakasının görüntüleri ülkede infial yarattı. ABD'de bu kez de Kalifornia eyaletinin San Bernardino kentinde yaşanan başka bir polis şiddeti sonucu ölüm vakasının görüntüleri yayınlandı.

SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Kalifornia eyaletinin San Bernardino kentinde bir içki dükkânının önünde, polis, yerel saatle 11.30 civarlarında bir kişinin “rahatsızlık verdiği” ihbarını aldı. Olay yerine gelen San Bernardino polisi, siyahi bir kişinin otopark alanında arabaların üstüne atladığını ve çevreye rahatsızlık verdiğini tespit etti. İsmi açıklanmayan kişiyle bir süre boğuşan polis, siyahi şüpheliyi vurarak öldürdü.

PROTESTOLAR BAŞLADI
San Bernardino polisi, silahlı olduğu iddia edilen siyahi kişinin polisin dur emrine uymadığı ve polisle boğuşmaya başladığını daha sonra kaçarken polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Çavuş John Echevarria "O yerin otoparkında araçların üzerine atlayan bir adam vardı. Şüpheli verilen emirleri yerine getirmeyi reddetti” diye konuştu. San Bernardino polisi, olayın kamera görüntülerini yayınladı.Olayın görüntülerinin yayınlanmasının ardından bölgede protestolar başladı.

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