Açılışını Fenerbahçe yapmıştı... Dev stadyum küle döndü
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Suriye'de bulunan 2007 yılında Fenerbahçe'nin maçıyla kapılarını açan Halep Uluslararası Stadyumu alevlere teslim oldu.
Suriye'deki Halep Uluslararası Stadyumu'nda yangın çıktı. Stadyumun ilk maçını 2007 yılında Fenerbahçe oynamıştı.
Yangına şehirdeki itfaiye ekipleri müdahale etse de yükselen alevler kısa sürede söndürülemedi. Stadyumda neden yangın çıktığı ise henüz açıklanmadı.
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