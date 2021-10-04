Akılalmaz olay: Müşterilerine yanlışlıkla 90 milyon dolarlık kripto para gönderdiler

Kripto para şirketi Compound, müşterilerine 90 milyon dolar değerinde kripto parayı yanlışlıkla gönderdi.

Kripto para şirketi Compound, müşterilerine yanlışlıkla 90 milyon dolar ederinde olan kripto para gönderdi. Şirket, yaptığı çağrının ardından müşterilerinin parayı geri iade etmesini umuyor.

PROTOKOL HATASI NEDEN OLDU

Şirketin kurucusu Robert Leshner, bir protokol hatası kaynaklı bazı müşterilere fazlasıyla COMP(kripto para) gittiğini ve bunların geri iadesini istedi. Leshner, aksi takdirde IRS'ye bildirileceğini ve ifşa edileceğini bildirdi.

Kullanıcılara yanlışlıkla 280 bin COMP gitti. Bu da COMP'ların 318 dolardan işlem görmesiyle yaklaşık olarka 90 milyon dolarlık bir COMP'un yanlışlıkla dağıtıldığını gösteriyor.

GERİ ALMA YOLU YOK

Bazı kullanıcılar 29 milyon dolar ederinde COMP'un hesabına geçtiğinden bahseden tweetler attılar. CNBC'ye konuşan bir kripto para geliştiricisi blok zincirinin çalışma şekli nedeniyle COMP'un paralarını geri almasının yolu olmadığını belirtti.

Kurucu Leshner, iadeleri halinde aktarılan miktarların yüzde 10'unun kendilerinde kalabileceğini ifade etti.

Mashable'da yer alan bilgilere göre 2 kullanıcı 12 milyon dolarlık COMP'ları iade etti. Geriye 78 milyon dolarlık COMP kaldı.