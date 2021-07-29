Alaska'da 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Alaska Yarımadası'nda 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydna geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu depremi önce 8,2 büyüklüğünde olarak açıklasa da daha sonra 7,2 olarak düzeltti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Alaska eyaletinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. USGS, ilkin 8.2 olarak verdiği büyüklüğü daha sonra 7.2 olarak düzeltti.

USGS, depremin 35 km derinlikte olduğunu ekledi.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Pasifik'teki Guam ve Kuzey Mariana Adaları için tsunami uyarısı yayımladı. Tsunami'nin yaşanması durumunda dalgaların ilk olarak Sand Point'i saat 22:55 civarında vuracağı tahmin ediliyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Alaska açıklarında 8.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, en yakın yerleşim birimine 168 kilometre mesafede.

ALARM SESLERİ SOKAKLARDA YANKILANDI

Sosyal medyada sokaklarda alarm seslerinin yankılandığı iddia edilen görüntüler dolaşırken, bölgede panik havası yaşanıyor.

AKTİF VOLKANLAR VAR

ABD, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

SIK SIK DEPREMLER MEYDANA GELİYOR

Sık sık büyük depremlere sahne olan Alaska'da, son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında 6.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. Temmuz 2020'de ise Alaska açıklarında 7.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiş ve tsunami uyarısı verilmişti.