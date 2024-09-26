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Aşiretlerin kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: En az 25 ölü

Aşiretlerin kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: En az 25 ölü
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde aşiretler arasında çıkan çatışma sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Hayber Pahtunhva eyaletinin Kurram ilçesinde tartışmalı arazi üzerinde inşa edilen yapı nedeniyle rakip aşiretlerin arasında cuma akşamı kavga çıktı.

Aşiretler arasındaki kavga, dün akşam yeniden alevlendi.

Ağır silahların da kullanıldığı çatışmalar sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgenin kanaat önderleri, çatışmaların son bulması için yetkililere çağrı yaptı.

EN AZ 25 ÖLÜ

Sosyal medyadaki paylaşımlarda çatışmaların Şii ile Sünni aşiretlerin arasında çıktığı, ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olduğu iddia edildi.

Hayber Pahtunhva Eyalet Sözcüsü Saif Ali, basına yaptığı açıklamada, bölgedeki tansiyonu ve toprak anlaşmazlığını çözmek için çalıştıklarını belirtti.

Bu çatışmalar sonucu en az 25 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Ali, onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.

AA

Etiketler pakistan aşiret kavgası silahlı çatışma
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