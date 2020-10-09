Avrupa'da koronavirüste ikinci dalga paniği

Dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 37 milyona tırmanırken, corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Avrupa’da da ikinci dalga korkusu baş gösterdi…

2019 yılının sonunda Çin’de ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir pandemi halini alan ve özellikle Avrupa’da İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık’ta korkunç bir bilançoya sebep olan corona virüsü, yaz mevsiminin ve tatillerin sona ermesi ve soğuk havaların başlamasıyla birlikte kabus gibi bir hal aldı.

Corona virüsü salgınının ilk dalgasını görece iyi atlatan Romanya, Bulgaristan ve Almanya gibi ülkelerde son dönemde vaka sayısının hızla artmasıyla birlikte birçok Avrupa ülkesinde çok ani ve radikal kararlar alındı.

MADRİD’DE OHAL

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da bugün başkent Madrid’de OHAL ilan edildi… Avrupa’nın en kötü Covid-19 merkezi haline gelen şehirde OHAL ilan edilmesi Başbakan Pedro Sanchez ile muhafazakar Madrid bölge yönetimini karşı karşıya getirdi. Madrid bölgesel yönetimi bu kararın yasadışı olduğunu söylerken bu durumun ekonomiye zarar vereceğini açıkladı.

İspanya’da geçen hafta Sağlık Bakanlığı, Madrid’e ve çevresindeki yerleşim yerlerine zorunlu olmayan bütün seyahatleri yasaklamıştı.

Son iki haftadır 100.000 insanda 723 corona virüsü vakasının görüldüğü bölge, Avrupa’da salgının en yoğun görüldüğü bölge oldu.

MASKE ZORUNLULUĞU GELDİ

Corona virüsü salgınının ilk dalgasını görece iyi atlatan Polonya’da son haftalarda artış gösteren günlük vaka sayıları ülkede panik yarattı… Son dört gündür vaka sayısının arttığı ülkede bugün de 4.739 insanda corona virüsü tespit edildi.

Polonya yönetimi, Cumartesi gününden itibaren kamuya açık alanda maske takmaya zorunluluk getirdi. Yetkililerin gelecek hafta okullar için de kuralların sıkılaştırılmasıyla ilgili bir açıklama yapmaları bekleniyor.

BERLİN’DE SAAT KISITLAMASI GELDİ

Çok test ve geliştirilen takip sistemi ile birlikte corona virüsü salgınıyla mücadelede örnek ülke olarak gösterilen Almanya’da dünden sonra bugün de 4.000’den fazla günlük vaka tespit edildi. Alman yetkililer son 24 saatte ülkede 4.516 vaka tespit edildiğini açıklarken bu sayı 16 Nisan’dan beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Yaşananların ardından Berlin Belediye Başkanı Michael Müller, “Bu gelişmeler endişe verici. Barlar, restoranlar ve işletmeler 23:00 ile 06:00 arasında kapatıldı. Çok daha sıkı önlemler alınmaması için bir sebep yok. Şu an tek amacımız tamamen karantina uygulamasına geçmemek” dedi.

RUSYA: HENÜZ YASAK YOK AMA…

Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında günlük vaka sayısının 10 binlerin üzerinde seyrettiği Rusya’da günlük vaka sayısı yine korkutucu bir hale büründü… Rusya’da son 24 saat içerisinde 12.126 insanda corona virüsü tespit edildi. Salgının başladığı günden beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçerken, Rusya’da toplam vaka sayısı 1.2 milyona ulaştı.

Rusya’da en yüksek günlük vaka sayısı 11 Mayıs’ta 11.656 olarak kayıtlara geçmişti. Rus yetkililer yaptıkları açıklamada hafta sonu insanların evlerinden çıkmamaları konusunda çağrıda bulunmuştu. Kremlin, henüz sokağa çıkma yasağı getirilmeyeceğini de duyurmuştu.

Fakat Moskova Belediyesi, gece kulübü ve barların kapatılması için çalıştıklarını duyurdu. RBC’ye konuşan Moskova Belediyesi’nden kaynaklar, “Şu an henüz yasak yok fakat yasaklar ile ilgili çalışmalar yapılıyor” dedi.

49 ÜLKEYE GİDİŞ YASAK

Corona virüsü salgınının ilk dalgasından en az etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan Romanya’da artan vaka sayısını azaltmak için kritik bir karar alındı…

Romanya, riskli ülkelere uçuş ve seyahat yasağı getirdi. Hazırlanan listede yer alan 49 risk oranı yüksek ülkeye gidenlerden 10-14 gün karantina altına alınması zorunluluğu getirdi.

DOKTORLARIN İZİNLERİ KALDIRILDI

Salgının son haftalarda etkisini artırdığı Fransa’da da ikinci dalga için hazırlıklar başladı. Başkent Paris’teki bütün hastanelerin acil duruma geçtiği açıklandı. Paris bölgesindeki bütün hastanelerde çalışanların tatil ve izinleri kaldırılırken, hayati önemi olmayan ameliyatlar da ertelendi.

Yapılan açıklamada şehirdeki hastanelerde yoğun bakımda tedavi altına alınan insanların neredeyse yarısının corona virüsü hastası olduğu belirtildi.