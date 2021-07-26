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Avusturya'dan tepki çeken ''Afgan mülteci'' açıklaması

Avusturya'dan tepki çeken ''Afgan mülteci'' açıklaması

İslam ve Türkiye düşmanlığıyla bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Afgan sığınmacılar için Türkiye'nin daha doğru yer olduğunu söyledi.

Avusturya Başbakanı Kurz, Afgan mülteciler için Türkiye daha doğru yer olduğunu söyledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ABD askerlerinin çekilmesiyle Afganistan'dan başlaması beklenen yeni göç dalgasıyla ilgili Avrupa Birliğine uyarılarda bulundu.

Alman Bild gazetesine röportaj veren Kurz, "Eğer insanlar kaçmak zorundalarsa, herkesin Avusturya, Almanya ya da İsveç'e gelmesindense, Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerini kesinlikle daha doğru yer olarak görüyorum" dedi.

Kurz, sığınmacıları geldikleri ülkelere geri gönderme imkanı bulunmuyorsa AB üyesi olmayan ülkelere iade etme imkanının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Göç yoluyla Avrupa'da İslamcılığın artmasından da endişe duyduğunu söyleyen Kurz "Bu hasta ideolojiyi Avrupa'ya ithal etmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler avusturya afgan mülteci
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