Azeri spiker ''Bill Gates koyabilse önce avradına çip takar'' dedi kahkaha tufanı patladı!

27 yıllık eşi Melinda Gates ile aldığı boşanma kararı büyük yankı uyandıran Bill Gates, dillerden düşmüyor. Azeri spikerin canlı yayında "Bill Gates koyabilse önce avradına çip takar" sözleri kahkahaya boğdu.

65 yaşındaki ABD'li milyarder Bill Gates ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı. Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Gates'in boşanma kararı dünya çapında büyük yankı uyandırdı ve haber programlarına konu oldu.

Azerbaycanlı sunucu Sevda Resul Kızı, tüm insanlara çip takmak için salgını başlattığı yönündeki iddiaya gönderme yaparak Gates için "Avradıyla yola gidemiyor. Koyabilse avradına çip koyar" yorumuyla stüdyoyu gülme krizine soktu. Eğlenceli anlar, sosyal medyada kısa sürede çoğu kişi tarafından paylaşıldı.

"ADAM AVRADIYLA YOLA GİDEMİYOR. KOYABİLSE AVRADINA ÇİP KOYAR"

Koronavirüsün dünyaya yayılmasının ardından ortaya atılan bir iddiada "Koronavirüs salgının tüm insanlara çip takmak için Microsoft'un sahibi Bill Gates çıkardı" denildi. Salgının başlarında hızla yayılan iddia Gates çiftinin ayrılık kararı almasıyla yeniden gündeme geldi. Azerbaycan'da yayın yapan ARB TV kanalında ekranlara gelen Güne Doğru programında, Bill Gates ve Melinda Gates'in ayrılığıyla ilgili ilginç bir yorum geldi. Programın kadın sunucusu "Diyorlar ki Bill Gates insanlara çip yerleştirecek ve insanları kontrol edecek. Adam avradıyla yola gidemiyor. Koyabilse avradına çip koyar" ifadelerini kullandı.