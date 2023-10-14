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Bakan Fidan'dan Mısır'a kritik ziyaret! Sisi ile görüştü

Bakan Fidan'dan Mısır'a kritik ziyaret! Sisi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ele alındı.

İsrail - Hamas çatışması, 8’inci gününde sürüyor.

Kara, hava ve denizden abluka altına alınan Gazze’ye yönelik bombardıman aralıksız sürüyor.

İsrail’in Gazzelilere güneye gitmeleri için verdiği süre bu sabah saatlerinde doldu.

Gazze çevresinde İsrail tankları hazır beklerken, kara harekatının başlaması bekleniyor.

KAHİRE’DE FİDAN-SİSİ ZİRVESİ

Gazze’deki gelişmeler Ankara’nın da yakın takibinde.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu dönemde kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.

Görüşmede Gazze’deki durum ele alındı.

Görüşmenin ardından Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Taraflar Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiğini vurguladı.” denildi.

Açıklamada, tarafların Gazze halkının insani yardıma güvenli ve acil erişiminin sağlanması gerektiğinin vurguladığı ifade edildi.

ALMAN MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Fidan, resmi ziyaret için gittiği Kahire’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la da bir görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Gazze’ye yönelik insani yardımlar ve Gazze’den tahliyeler görüşüldü.

Görüşmede aynı zamanda Ukrayna ve Karabağ’daki durum da ele alındı.

AA

Etiketler dışişleri bakanı hakan fidan mısır
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