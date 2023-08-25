Bakan Fidan'dan tahıl anlaşması açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ''Bizim tahılın nakliyesi için kilit limanların bombalanmasını takdir etmemiz mümkün değil. Rusya’nın denklemde olmadığı bir durum söz konusu değil. Diplomatik çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.'' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna’daki resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Kiev’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan konuşmasında, “Bildiğiniz gibi ülkemizin ve Birleşmiş Milletlerin arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz girişimi maalesef 17 Temmuz’da sona erdi. Bu girişim sayesinde 33 milyon tondan fazla tahıl ve gıda ürününün küresel pazarlara ulaşması sağlanmıştı. Şu anda tahıl ihracatı için alternatif yollar arandığını biliyoruz. Ancak bu yolların orijinal girişime alternatif olamayacağını ve riskler barındırdığını görüyoruz. Karadeniz girişiminin getirdiği kazanımlar kaybedilmeden sürecin bir an önce tekrar canlandırılmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

“Diyaloğa devam edeceğiz”

Tüm taraflarla her düzeyde diyaloğa devam edeceğini belirten Bakan Fidan, “Türkiye, 2014’te Kırım'ın ilhakının ardından Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini tereddütsüz biçimde ortaya koymuştu. Aynı tutumu 24 Şubat 2022 sonrasında da gösterdik. Bugünkü görüşmelerimize ikili ilişkilerimize tüm veçheleriyle ele alacağız. Stratejik ortağımız Ukrayna olan ilişkilerimiz savaşa rağmen gelişmeye devam etmekte” ifadelerini kullandı.

“Zelenskiy Hükümeti Kırım Tatar Türklerin haklarını kuvvetlendirmesi için önemli adımlar attı”

Ekonomik ilişkilerin savaşın sınamalarından en az yüzeyde zarar görmesi için çabalamaya devam edeceğini kaydeden Bakan Fidan, “Bugün yaptığımız görüşmelerde ayrıca ülkelerimiz arasında önemli bir köprü olan Kırım Tatar Türkleri'ne birlikte nasıl daha fazla destek olabileceğimizi de ağırlıklı olarak görüştük. Zelenskiy Hükümeti Kırım Tatar Türklerin haklarını kuvvetlendirmesi için önemli adımlar attı. Bu konuda Ukrayna'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

“Ukrayna'nın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz”

Bakan Fidan, şunları kaydetti: “Ukrayna'nın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle Ukrayna'nın ihya edilerek fiziken ayağa kaldırılmasına destek vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki önde gelen müteahhitlik şirketlerimiz Ukrayna'nın yeniden imarına damgalarını vuracaktır. Ukrayna'yla işbirliğimizi daha da güçlendirmesi için üst düzey temaslarımıza önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Karadeniz tahıl girişimiyle ilgili soruya cevaben şunları ifade etmek istiyorum. Bu girişimin yeniden canlandırılması Türkiye için bir öncelik. Dünya Gıda Güvenliği için ve insani çabalar için ayrı bir yer tutuyor bu girişim. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız çok sistemli bir çalışma yürütmekte bu vesileyle başta Ukrayna olmak üzere Birleşmiş Milletler, Rusya, Avrupalı ve bazı Amerikalı aktörlerin de içinde olduğu çok geniş bir kümeyle kesintisiz bir görüşme ve fikir trafiği var. Bizim tabii ki özellikle tahılın nakliyesi için kilit bir enstrüman olan limanların ve araçların imha edilmesini tasvip etmemiz mümkün değil. Tam da bu nedenden dolayı baştan beri Rusya'nın tekrar denkleme alınması gerektiğini hep düşündük. Yani Rusya'nın denklemde olmadığı bir çözümde bir alternatifte bu türden sahnelerle karşılaşacağımızı hep öngörmüştük. Dostlarımızla da paylaştık. Onun için diplomatik çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”





İHA