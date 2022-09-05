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Bankanın ''küçük'' hatası onu dünyanın en zengin insanı yaptı

Bankanın ''küçük'' hatası onu dünyanın en zengin insanı yaptı

ABD'de bir kişi bankanın "yanlışlığı" nedeniyle hesabına gelen parayla bir anda dünyanın en zengini oldui.

ABD’de yaşayan Darren James isimli adam müşterisi olduğu bankanın bir hatası sebebiyle hayatının şokunu yaşadı.

Bir sabah uyandığında telefonuna gelen bildirime bakan adam banka hesabına yüklü miktarda para girişi olduğunu görünce ne yapacağını şaşırdı. Hesabına tam 50 milyar dolar yattığını gören James bir anda dünyanın en zengin insanlarından biri haline geldi.

Hesabına gelen havale ile dünyanın en zengin 25’inci insanı olan James bu durumu eşine de söyleyince çift havalara uçtu. Louisiana’da yaşayan 2 çocuk babası James yerel medyada, “Bu çok çılgıncaydı, hayatımda bu kadar fazla sıfırı bir arada görmemiştim” dedi.

Daha sonra banka yetkililerine durum hakkında bilgi veren James, “Kimin bu tür paralara sahip olduğunu bilmiyoruz. Bankayla iletişime geçip bir hata olduğunu söyledik ve paranın sahibine ulaştırılması için işlem başlattık” ifadesini kullandı.

James, bankanın harekete geçtikten birkaç gün sonra paranın ortadan kaybolduğunu da dile getirdi.

Etiketler yanlış havale yanlış eft eft havale yanlışlık
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