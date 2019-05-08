SON DAKİKA
CHP'DEN SONRA İYİ PARTİ DE YSK'YA BAŞVURDU
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 08 Mayıs 2019 13:33

Belçika'da bomba alarmı: Onlarca okul boşaltıldı

Belçika’nın Flaman bölgesinde, alınan bir bomba ihbarı üzerine 3 belediyeye bağlı aralarında bir çok okulun da bulunduğu kamu binalarının boşaltıldığı açıklandı.

Belçika'da bomba alarmı: Onlarca okul boşaltıldı
A+ A-

Belçika'nın Flaman bölgesinde bulunan Diest, Westerlo ve Aarschot belediyelerine bağlı olan bölgeler için alınan bir bomba ihbarı sonucu birçok okulun boşaltıldığı belirtildi.

Sabah saatlerinde Antwerp itfaiyesine üç belediyenin olduğu bölgelerden birindeki bir okulda bomba patlayacağı yönünde gelen ihbar sonrası okullarda alarm verildi. Yetkililer ise güvenlik güçlerinin işini daha iyi yapabilmesi için vatandaşların bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Tüm öğrenciler güvenlik altına alınarak kentindeki ebeveynlere bilgi verildi. Çocuklarını almak üzere yola çıkan endişeli bir baba Yumlu Serdar ise yaşanan durumla ilgili endişelerini, “Üç çocuğum iki farklı okula devam ediyor. WhatsApp ile bir mesaj aldım. Konu hakkında kısa bir bilgi mesajı yer aldı” şeklinde ifade etti. 

belçika , bomba , okul , alarm
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM