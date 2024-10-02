Biden tarafını seçti: ''İsrail'e tam destek''

İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırı sonrasında ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamada "ABD'nin İsrail'e desteği tam" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrası yaptığı açıklamada ABD'nin İsrail’i tamamen desteklediğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da basın mensuplarına gündemi değerlendirdiği toplantıda İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısından bu yana İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile henüz görüşmediğini ancak görüşme niyetinde olduğunu söyledi.

Netanyahu ile konuşup konuşmadığı sorusuna yanıt veren Joe Biden "Onunla konuşmadım, konuşacağım ve mesajım nihayet gerekli olduğu sonucuna vardığımız şeye bağlı olacak" dedi.

Biden ABD'nin İsrail'e desteğinin tam olduğunu "Amerika İsrail’i tamamen tamamen tamamen destekliyor" ifadeleriyle yineledi.

Biden, 'küstahça' olarak tanımladığı İran saldırılarının ABD'nin aktif desteğiyle 'etkisiz' kılındığını belirtti ve "Şüphesiz ki ABD, İsrail'i tam olarak desteklemektedir" dedi.

ABD ordusuna İsrail'in savunmasına aktif destek sağlaması konusunda talimat verdiğini dile getiren Biden desteklerinin süreceğini ifade etti.