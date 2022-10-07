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Bir defineci bu sefer tam 2 bin yıllık penis buldu

Bir defineci bu sefer tam 2 bin yıllık penis buldu

İngiltere'de 73 yaşındaki bir amatör defineci yaptığı kazı sırasında 2 bin yıllık penis şeklinde kolye buldu.d

Roma uygarlığı günlerine ait penis şeklinde kolye ucu bulundu. İngiltere’de gerçekleştirilen keşifte, gümüş kolyenin yaklaşık 1.800 yıl önce kişiyi talihsizlikten korumak için takıldığına inanılıyor.

Amatör olarak definecilik yapan Wendy Thompson, Birleşik Krallık’ta Roma dönemine ait olduğu belirlenen ve benzersiz bir tasarıma sahip olan penis şeklindeki gümüş kolyeyi keşfetti. Emekli bir emlakçı olan 73 yaşındaki Wendy, kolyeyi rastlantı eseri bulduğunu, ancak önemli bir buluş yapmış olabileceğini düşünüp yetkililere gitti. 2 bin yıllık olabileceğini tahmin ettiği penis şeklindeki kolye, British Museum ve Galler Ulusal Müzesi ortaklığında incelemeye alındı.

31 mm uzunluğunda ve sadece 9,7 gram ağırlığındaki gümüş penisin, Wendy’nin de tahmin ettiği üzere MS 43 ile MS 410 arasına yapıldığı düşünülüyor. Roma döneminden kalma kolye ucunun, insanları kaza ve beladan koruduğuna inanılıyor.

İnceleme ardından kolye ucu için ’kesin bir tarih’ belirlemenin zor olduğunu, ancak yapım şekli itibarıyla Roma dönemine işaret ettiği söylendi.

Etiketler kazı define defineci penis
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