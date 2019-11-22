Bir ülke daha sokaklara döküldü! Yüzbinler sokakta!

Neoliberalizmin yarattığı tahribatın tetiklediği eylemlerde son durak Latin Amerika ülkesi Kolombiya oldu. Sağcı Devlet Başkanı Ivan Duque'ye karşı başlatılan genel grev, yüzbinlerce Kolombiyalı’nın sokaklara çıktığı protestolara dönüştü. Kolombiyalı eylemcilerin, dünyanın birçok noktasındaki eylemlerin ana gerekçeleriyle kesiştiği nokta, daha fazla yoksullaştırma planına tepki.

Kolombiya’da dün, Sağcı Devlet Başkanı Ivan Duque'nin yeni ‘ekonomik reform paketi’ne karşı başlatılan genel grevin ardından yüz binlerce kişi sokakları doldurarak protesto gösterilerine başladı.

Bu paketteki teklifler arasında devletin emeklilik fonunda kesintiye gitmesi, emeklilik yaşının artırılması, genç çalışanlara ödenen asgari maaşta indirime gidilmesi olduğu belirtiliyor.

Hükümet ise ekonomik reform paketi iddialarını reddetti ve Kongre'ye sosyal güvenceler ve işçilerin durumlarına ilişkin herhangi bir teklifte bulunulmadığını söyledi.

ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ VE FARC FAKTÖRÜ

Ancak bu gelişmelere karşın başlayan gösterilere sendikalar, öğrenciler, muhalefet partileri ve yerli örgütleri katılıyor.

Öğrencilerin eylemlere katılma sebepleri ise üniversitelerdeki yolsuzluk ve eğitime daha fazla ödenek ayrılması.

Öte yandan FARC’la varılan barış anlaşmasına rağmen örgüt üyelerinin suikastlerle öldürülmesi de gösterilerek katılan kesimlerden birinin ana gerekçelerini oluşturuyor. Göstericiler, hükümetin FARC ile 2016'da imzalanan barış anlaşmasının uygulanmasında daha kararlı olmasını ve anlaşma şartlarına bağlı olmasını istiyor.

EN BÜYÜK GREV

Sağcı Devlet Başkanı Ivan Duque ve hükümetine muhalif işçi sendikaları, konfederasyonlar ve öğrenci birlikleri Ulusal Grev (Paro nacional) ilan ederek tüm ülke genelinde barışçıl gösteriler için halka çağrıda bulunmuştu. Ulusal Grev'in, Kolombiya'da 1977'deki grevden bu yana en geniş çaplı gösteriler olduğu belirtiliyor.

Ülkenin önde gelen sendika liderlerinden biri olan Robert Gomez, AFP'ye yaptığı açıklamada "Yaşanan, ulusal bir uzlaşı diyaloğu da dahil olmak üzere bugünden sonra gözden geçirilmesini umduğumuz şartların birikimidir" ifadelerini kullandı.

Kolombiya makamları ise, ordunun başkentte ve diğer kentlerde 'stratejik tesisleri' korumak için görevlendirildiğini açıkladı.

Hükümet, ülkenin Venezuela, Brezilya, Ekvador ve Peru ile olan kara ve deniz sınırlarını iki günlüğüne, Cuma sabah saat 5'e kadar geçişe kapattı.

Bogota’da protestocular, farklı bölgelerden harekete geçerek kentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı’na kadar yürüdü. Başkent Bogota'da ve ülkenin batısındaki Cali kentinde yaşanan çatışmalarda polis, göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Yetkililer, en az 42 sivilin, 37 polisin yaralandığını 36 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

CALİ’DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cali Belediye Başkanı Maurice Armitage Perşembe akşam saat 7 itibariyle şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

ABD'nin Latin Amerika'daki önde gelen müttefikleri arasında yer alan Duque'nin sağcı hükümetinin popülaritesi, 18 ay önce düzenlenen seçimlerden bu yana zayıfladı.

Buna sebep olarak da FARC örgütü ile yapılan anlaşmanın çökmesi, uyuşturucu kaçakçılığının yayılması ve Venezüella'dan gelen 1.4 milyon mülteci gösteriliyor.