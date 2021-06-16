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Bir ülkede daha hizmet sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu

Bir ülkede daha hizmet sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu

Rusya'nın başkenti Moskova'daki korona virüsü vakaları yeniden artışa geçerken, hizmet sektörü çalışanlarının yüzde 60'ının aşı yaptırması zorunlu hale getirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da hizmet sektöründe çalışanların yüzde 60'ına Covid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu getirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki vaka sayılarının dramatik biçimde arttığını söyleyerek halka aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Kentte bugün yayınlanan kararnameyle de, hizmet sektörü çalışanlarının en az yüzde 60'ının aşı yaptırması zorunlu hale getirildi. Sobyanin pazar günü de, aşı oranlarını artırmak için çekilişle araba dağıtmaya başlayacaklarını açıklamıştı.

Rusya'da bugün 13 bin 397 korona virüsü vakası açıklanırken, bu vakaların 5 bin 782'sinin Moskova'da bulunduğu belirtildi. Son bir günde ölenlerin sayısı ise 396 olarak verildi. Son verilerle, Rusya'da pandeminin başından beri kayda geçen vaka sayısı 5 milyon 249 bin 990'a, ölü sayısı da 127 bin 576'ya yükseldi.

Etiketler moskova kovid aşı koronavirüs zorunluluk hizmet sektörü
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