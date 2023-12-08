  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. BM, cinsel şiddet iddiaları nedeniyle İsrail'den erişim izni istedi

BM, cinsel şiddet iddiaları nedeniyle İsrail'den erişim izni istedi

BM, cinsel şiddet iddiaları nedeniyle İsrail'den erişim izni istedi
Güncelleme:

Birleşmiş Milletler (BM), İsraillilere ve Filistinlilere yönelik "tüm cinsel şiddet" iddialarını araştırmak için İsrail'den erişim izni talep etti.

BM Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Patten, Hamas'ın esir aldığı kişilere cinsel şiddet uyguladığına ilişkin iddiaların endişe verici olduğunu belirterek, tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İsrail hükümetinin kendisine ilettiği davetten memnuniyet duyduğunu aktaran Patten, "Mevcut çatışmaya ilişkin tüm cinsel şiddet iddiaları, etkili ve bağımsız bir şekilde soruşturulmalıdır." dedi.

İsrail hükümetine, yetkili BM ekiplerine erişim izni vermesi talebinde bulunan Patten, ekiplerin sadece Hamas'a ilişkin değil Filistinlilere yönelik cinsel şiddet iddialarını da soruşturmaya hazır olduğunu bildirdi.

Patten, 7 Ekim'in ardından BM'nin cinsel şiddet iddialarına ilişkin birimler arası koordinasyon mekanizmasını aktif hale getirdiğini, henüz buraya bir bilgi gelmediğini ifade etti.

BM'nin çok zor koşullarda işini yapmaya çalıştığını ve 130 BM personelinin hayatını kaybettiğini kaydeden Patten, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in acil insani ateşkes ve insani yardıma erişim sağlanması çağrısını yineledi.

İsrail, Hamas'ın, elindeki esirlere cinsel şiddet uyguladığına ilişkin iddialar ortaya atmıştı. İddiaların doğruluğu, henüz yetkili uluslararası bir merci tarafından kanıtlanmadı.

Diğer taraftan, Filistinliler de yıllardır İsrail hapishanelerinde cinsel şiddet, istismar ve kötü muameleye kaldıklarını dile getiriyor.

Filistinli yetkililere göre, 41'i kadın, 160'ı çocuk olmak üzere yaklaşık 4 bin 300 Filistinli, halen İsrail hapishanelerinde tutuluyor.

Etiketler bm cinsel şiddet israil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sıcaklık eksi 50 derece! Dünyanın en soğuk yeri Yakutistan'dan kara kış manzaraları
İstanbul'da İETT şoförünün feci ölümü kamerada
Marmara Denizi'nde bir deprem daha
Ender Saraç'ın eşinin avukatından ''cinsel istismar'' açıklaması
Deprem felaketinin vurduğu ilimizde 1.800 yıllık tarihi keşif
Erdoğan'ın Atina ziyaretine damga vuran görüntü! Tepki yağdı
Fon vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş
Bozuk kavun 8 kişiyi hayattan kopardı
Dünyanın en ucuz 11 şehri belli oldu
En az kaybettirip, en çok kazandıran altında kriz! Kuyumcular artık almıyor