Brezilya, Pfizer'in aşısının kullanımına onay verdi

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AFP'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre, salgından ağır yara alan ülkelerden Brezilya, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının yaygın kullanımını onayladı.
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