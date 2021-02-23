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  3. 23 Şubat 2021 16:50

Brezilya, Pfizer'in aşısının kullanımına onay verdi

Koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan Brezilya, Pfizer'in aşısının yaygın kullanımına onay verdi.

Brezilya, Pfizer'in aşısının kullanımına onay verdi
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AFP'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre, salgından ağır yara alan ülkelerden Brezilya, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının yaygın kullanımını onayladı.

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