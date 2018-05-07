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  3. 07 Mayıs 2018 15:06

Çanakkale zaferi gösterisi İsviçre'de olay oldu

İsviçre'de bir okulda Çanakkale zaferini canlandıran çocukar, İsveç basınının hedefi oldu.

Çanakkale zaferi gösterisi İsviçre'de olay oldu
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1915’teki Çanakkale Zaferi temsili, İsviçre’de kriz yarattı. Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen İsviçre’nin Thurgau kantonundaki Uttwil’deki bir okulda öğrencilerin sahnede Çanakkale Zaferi’ni canlandırması büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Okuldaki sahnede yüzlerce seyircinin önünde öğrenciler birbirleriyle mücadele ederken gelişmeyi haberleştiren tabloid gazetesi SonntagsBlick, suçu Türkiye’nin İsviçre Büyükelçiliği’ne attı.

25 Mart’ta yapılan temsilde yaşları 6 yaşlarında olan çocukların asker üniformasıyla yürüdüğü ve selam verdikten sonra sloganlar attığı ifade edildi. Gazete, hoparlörde tüfek sesi duyulunca çocukların oyuncak silahlarla birbirlerini vurdukları ifade edilirken, sahnede “ölen” çocukların üzerine Türk bayrağı örtüldüğü belirtildi.

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Gazete, temsil organizasyonunun Türkiye Büyükelçiliği tarafından İsviçre’deki Türkler arasında milliyetçiliği artırmak amacıyla yapıldığını iddia ederken salonda diplomatların olduğu belirtildi. Konuyla ilgili yetkililer bir açıklama yapmadı. Ülkenin en büyük gazetelerinden Blick'e konuşan organizatörlerden biri, “Bu temsil biraz ileri gitmiş olabilir” yorumunu yaptı.

çanakkale zaferi , isviçre
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