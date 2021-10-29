  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Çift başlı, sakallı ve çift dilli doğdu! Ahıra girince şok oldular

Çift başlı, sakallı ve çift dilli doğdu! Ahıra girince şok oldular

Çift başlı, sakallı ve çift dilli doğdu! Ahıra girince şok oldular

Rusya'da bir köyde ahıra giden çiftçiler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Çift başlı, sakallı ve çift dilli olarak dünyaya gelen buzağı görenleri şaşkına çevirdi.

Khakassia eyaletinin Matkechik köyündeki çiftçiler, sabah ahıra gittiklerinde daha önce hiç görmedikleri bir manzarayla karşılaştı. Çiftçileri şaşırtan, yeni doğum yapan ineğin yavrusuydu. Çift başı, sakalı ve dilleriyle ölü olarak dünyaya gelen yavru, annesini de öldürdü.

"MUTASYONLU DOĞMUŞ"
Çiftçiler söz konusu durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer, hayvanı alarak labaratuvara götürdü. İnek yavrusu üzerinde yapılan inceleme sonucunda bunun genetik bozukluktan kaynaklı mutasyon olduğu belirlendi.

"İÇ VE DIŞ ORTAMDAN KAYNAKLI"
Hakasya Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Bakanlığı Veteriner Dairesi tarafından yapılan açıklamada, "Hayvanlar iç ve dış ortamlarından kaynaklı bu tarz değişimlere uğrayabilir. Mutasyonlar, belirli mutajenik etkilerin yanı sıra yapay (deneysel) koşullarda ortaya çıkan genomdaki kalıtsal değişikliklerdir. Ayrıca melezleme sırasında mutasyonlar meydana gelebilir" denildi.

Etiketler çift başlı buzağı rusya çiftlik ahır
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cemevi düzenlemesinin detayları ortaya çıktı
''Tecrit Profesörü'' uyardı: Çift doz koronavirüs aşısı olanlar dikkat!
Erdoğan'ın katıldığı açılışta ilginç anlar: ''Eyvah! Niye bu kadar acele ettiniz ?''
Lisede büyük skandal! Müdüre ve belediye başkanına kucak dansı yaptılar
Arşivden çıkan Cumhuriyet Bayramı manşetleri
5 zincir markete tarihi ceza
Atatürk Kültür Merkezi açılıyor! İşte yeni AKM...
Zammın da zammının geldiği benzine 25 kuruş indirim geldi
Kocaeli'de tren kazası!
Bu gazeteler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ''unuttu''!